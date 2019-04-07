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      В Беларуси Чернобыльскую зону открыли для туристов: видео

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      "Мертвые села" Чернобыльской зоны в Беларуси
      "Мертвые села" Чернобыльской зоны в Беларуси / Фото из открытых источников

      Чернобыльскую зону со стороны Беларуси открыли для туристических маршрутов. Зона отчуждения в этой стране была закрытой для посторонних в течение долгих 30 лет. Теперь же туристы могут попасть на экскурсию туда полностью легально.

      Сначала экскурсионные группы планируют отправлять в Чернобыльскую зону два раза в месяц. Массовые экскурсии начнут позже, когда главные маршруты будут утверждены, информирует ont.by.

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      Уже сформированы два маршрута, подобраны площадки, дороги с усовершенствованным покрытием и в целом просчитаны те дозы, которые могут получить граждане, находясь у нас. Скажем, та доза, которая будет получена от перелета, будет большей, чем пребывание в течение одного рабочего дня в зоне отчуждения,
      – рассказал заместитель директора Полесского государственного радиационно-экологического заповедника Максим Кудин.

      Стоить такой тур для экскурсионной группы из 5 человек будет 340 белорусских рублей (то есть – 160 американских долларов).

      Отметим, что в Беларуси туристам могут предложить разве посещение так называемых "мертвых деревень" (опасной зоны, откуда в конце 80-х выселяли местных жителей). Ни "могильников" техники, ни мертвых городов, которые притягивают "сталкеров", здесь, в отличие от Украины, нет. Также на пожарные вышки, откуда можно увидеть территорию Чернобыльской станции, подниматься нельзя.

      Отметим, что в Украине легальные экскурсии в Чернобыльскую зону начали проводить гораздо раньше. Они дешевле, чем в Беларуси (стоимость несрочной поездки в зону отчуждения с одного человека составляет от 49 долларов США для украинцев и от 99 долларов для иностранцев) и включают в себя посещение Припяти, Чернобыльской АЭС и тому подобное.

      Смотрите видео: Чернобыльскую зону со стороны Беларуси открыли для туристов:

      Что известно о трагедии на Чернобыльской АЭС?В ночь на 26 апреля 1986 года в городе Припять, который расположен в Киевской области, состоялась техногенная экологически-гуманитарная катастрофа. Из-за перегрева реактора произошло два тепловых взрыва и последующее разрушение четвертого энергоблока Чернобыльской атомной электростанции. Реактор был полностью разрушен, а в воздух выброшено большое количество радиоактивных веществ. Сначала взрыв, мощностью в 300 Хиросим, замалчивался, но после сообщений из Швеции, где были обнаружены радиоактивные частицы, принесенніе из восточной части СССР, началась экстренная эвакуация.

      Фото поврежденного 4-го реактора на ЧАЭС в 1986 году

      Из Киевской области было эвакуировано около 130 тысяч человек, а по официальным данным, радиоактивное поражение получили около 600 тысяч человек. Сейчас вокруг ЧАЭС создана 30-километровая зона отчуждения.

      Территория Беларуси после Чернобыльской трагедии пострадала даже больше, чем украинская. Именно туда ветер понес радиоактивное облако. Так, согласно данным ученых, Беларусь получила около 60% радиоактивного загрязнения от общего количества в СССР.

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      Теги: Новости Беларуси Путешествия Чернобыль
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