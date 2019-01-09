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      В Беларуси расстреляют мужчину, который зверски убил двух девушек

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      В Беларуси расстреляют мужчину, который зверски убил двух девушек
      / Фото из открытых источников

      Беларусь приняла первый смертный приговор в 2019 году. К смертной казни приговорили мужчину, который с особой жестокостью убил двух девушек.

      Об этом сообщили в пресс-службе Могилевского областного суд в Беларуси.

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      Убийце избрали исключительную меру наказания – расстрел.

      Известно, что трагедия произошла в квартире матери осужденного во время совместного распития спиртных напитков. В компании произошла ссора, после которой осужденный избил двух девушек. Чтобы защититься, те закрылись в ванной. Тогда нападавший взял молоток и ножи и таки смог ворваться в комнату.

      Убийца нанес не менее 77 ударов молотком, ножом и руками по различным частям тела одной потерпевшей, из которых не менее 48 ударов молотком по голове. Вторую девушку убийца не менее 16 раз ударил ножом, из которых не менее двух – в шею и голову.

      От полученных травм девушки умерли на месте.

      Постановление суда еще не вступило в силу, поэтому осужденный может его обжаловать.

      Теги: Криминальные новости Новости Беларуси Жертвы
      Источник: 24 Канал
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