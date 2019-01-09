У Білорусі розстріляють чоловіка, який по-звірячому вбив двох дівчат

Білорусь ухвалила перший смертний вирок у 2019 році. До страти засудили чоловіка, який з особливою жорстокістю вбив двох дівчат.

Про це повідомили у прес-службі Могильовського обласного суд у Білорусі.

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Вбивці обрали виняткову міру покарання – розстріл.

Відомо, що трагедія сталась у квартирі матері засудженого під час спільного розпиття спиртних напоїв. У компанії сталась сварка, після якої засуджений побив двох дівчат. Аби захиститись, ті зачинились у ванній. Тоді нападник взяв молоток і ножі і таки зміг увірватись до кімнати.

Вбивця завдав не менше 77 ударів молотком, ножем і руками по різним частинам тіла одній потерпілій, з яких не менше 48 ударів молотком по голові. Другу дівчину вбивця не менше 16 разів вдарив ножем, з яких не менше двох – у шию та голову.

Від отриманих травм дівчата померли на місці.

Ухвала суду ще не набрала чинності, тож засуджений може її оскаржити.