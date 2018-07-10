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22:57, 6 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости мира

В Беларуси собирают подписи за запрет "георгиевских" ленточек

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В Беларуси продолжается сбор подписей за запрет "георгиевских ленточек"
В Беларуси продолжается сбор подписей за запрет "георгиевских ленточек" / Фото из открытых источников

В Беларуси зарегистрировали петицию с требованием запретить "георгиевские" ленты в стране. Автор идеи считает, что "георгиевская" лента стала символом беззакония, хаоса, нестабильности и сотни жертв сепаратизма".

Соответствующую петицию зарегистрировали на белорусском сайте petitions.by.

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Петиция уже собрала около 500 подписей. Ее автор считает, что "георгиевская" лента стала символом, который несет в себе опасность.

Для предотвращения угрозы предлагают ввести административную ответственность за пропаганду лент на территории страны.

Кроме этого, автор хочет запретить производить, публично демонстрировать, носить и распространять такие ленты в Беларуси. Также он намерен собрать 800 подписей, после чего их направят в Совет министров и палату представителей Национального собрания Беларуси.

Напомним, в мае 2017 года депутаты Верховной Рады приняли закон, который предусматривает штраф за изготовление и пропагандистское использование "георгиевских ленточек".

Теги: Декоммунизация Новости Беларуси
Источник: 24 канал
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