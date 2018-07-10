У Білорусі збирають підписи за заборону "георгіївських" стрічок

У Білорусі зареєстрували петицію із вимогою заборонити "георгіївські" стрічки в країні. Автор ідеї вважає, що "георгіївська" стрічка стала символом беззаконня, хаосу, нестабільності і сотні жертв сепаратизму".

Відповідну петицію зареєстрували на білоруському сайті petitions.by.

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Петиція вже зібрала близько 500 підписів. Її автор вважає, що "георгіївська" стрічка стала символом, що несе в собі небезпеку.

Для запобігання загрози пропонують ввести адміністративну відповідальність за пропаганду стрічок на території країни.

Окрім цього, автор хоче заборонити виготовляти, публічно демонструвати, носити і поширювати такі стрічки в Білорусі. Також він має намір зібрати 800 підписів, після чого їх направлять до Ради міністрів і палати представників Національних зборів Білорусі.

Нагадаємо, у травні 2017 року депутати Верховної Ради схвалили закон, який передбачає штраф за виготовлення та пропагандистське використання "георгіївських стрічок".