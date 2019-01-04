В Бельгии зафиксировано четыре случая отправки писем с белым порошком

Четвертый за несколько дней случай отправки писем с подозрительным белым порошком зафиксировано в Бельгии. В очередной раз сотрудники гражданской обороны, прибывшие по вызову, констатировали отсутствие угрозы.

О поступлении письма сообщил бельгийский политик, председатель партии фламандских христианских демократов CD & V Вутер Беке в своем Twitter.

Читайте также: Новогодние разбойники в Брюсселе сожгли елку, напали на пожарных и ограбили аптеку

Ранее, накануне Нового года, конверт с подозрительным порошком был направлен в здание бывшего госсекретаря по вопросам миграции Тео Франкена. Тогда политик вместе с семьей несколько часов провел на карантине, пока не подтвердили отсутствие угрозы. Затем подозрительный конверт прислали в Дворец правосудия города Лувен, порошок также оказался безвредным.

В четверг полиция и сотрудники службы гражданской обороны выезжали по вызову в здание коммуны Завентем в пригороде Брюсселя, где также нашли подозрительный конверт. Сотрудников ненадолго эвакуировали, порошок отвезли на экспертизу в лабораторию.

Позже в четверг о поступлении письма сообщил Вутер Беке.

Письмо с белым порошком, адресованное мне в адрес партийного штаба. Опасности нет. Выражаю благодарность полиции и гражданской обороне, которые сработали профессионально и аккуратно,

– написал политик.

Правоохранители страны пока не сообщали, будут ли эти случаи объединены общим расследованием.