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      В Бельгии зафиксировано четыре случая отправки писем с белым порошком

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      Очередное письмо с белым порошком отправлено в Бельгии
      Очередное письмо с белым порошком отправлено в Бельгии / Wouter Beke

      Четвертый за несколько дней случай отправки писем с подозрительным белым порошком зафиксировано в Бельгии. В очередной раз сотрудники гражданской обороны, прибывшие по вызову, констатировали отсутствие угрозы.

      О поступлении письма сообщил бельгийский политик, председатель партии фламандских христианских демократов CD & V Вутер Беке в своем Twitter.

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      Ранее, накануне Нового года, конверт с подозрительным порошком был направлен в здание бывшего госсекретаря по вопросам миграции Тео Франкена. Тогда политик вместе с семьей несколько часов провел на карантине, пока не подтвердили отсутствие угрозы. Затем подозрительный конверт прислали в Дворец правосудия города Лувен, порошок также оказался безвредным.

      В четверг полиция и сотрудники службы гражданской обороны выезжали по вызову в здание коммуны Завентем в пригороде Брюсселя, где также нашли подозрительный конверт. Сотрудников ненадолго эвакуировали, порошок отвезли на экспертизу в лабораторию.

      Позже в четверг о поступлении письма сообщил Вутер Беке.

      Письмо с белым порошком, адресованное мне в адрес партийного штаба. Опасности нет. Выражаю благодарность полиции и гражданской обороне, которые сработали профессионально и аккуратно,
      – написал политик.

      Правоохранители страны пока не сообщали, будут ли эти случаи объединены общим расследованием.

       

      Теги: Бельгия
      Источник: 24 Канал
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