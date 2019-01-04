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      У Бельгії зафіксовано чотири випадки відправки листів з білим порошком

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      Черговий лист з білим порошком надіслано у Бельгії
      Черговий лист з білим порошком надіслано у Бельгії / Wouter Beke

      Четвертий за кілька днів випадок надсилання листів з підозрілим білим порошком зафіксовано у країні. В черговий раз співробітники цивільної оборони, які прибули за викликом, констатували відсутність загрози.

      Про надходження листа повідомив бельгійський політик, голова партії фламандських християнських демократів CD&V Вутер Беке у своєму Twitter.

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      Раніше, напередодні Нового року, конверт з підозрілим порошком було надіслано в будинок колишнього держсекретаря з питань міграції Тео Франкена. Тоді політик разом з родиною кілька годин провів на карантині, поки не підтвердили відсутність загрози. Потім підозрілий конверт прислали в Палац правосуддя міста Лувен, порошок також виявився нешкідливим.

      У четвер поліція і співробітники служби цивільної оборони виїжджали за викликом до будівлі комуни Завентем у передмісті Брюсселя, де також знайшли підозрілий конверт. Співробітників ненадовго евакуювали, порошок відвезли на експертизу у лабораторію.

      Пізніше в четвер про надходження листа повідомив Вутер Беке.

      Лист з білим порошком, адресований мені на адресу партійного штабу. Небезпеки немає. Висловлюю вдячність поліції та цивільній обороні, які спрацювали професійно і акуратно,
      – написав політик.

      Правоохоронці поки не повідомляли, чи будуть ці випадки об'єднані спільним розслідуванням.

       

      Теги: Бельгія
      Джерело: 24 Канал
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