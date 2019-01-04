У Бельгії зафіксовано чотири випадки відправки листів з білим порошком

Четвертий за кілька днів випадок надсилання листів з підозрілим білим порошком зафіксовано у країні. В черговий раз співробітники цивільної оборони, які прибули за викликом, констатували відсутність загрози.

Про надходження листа повідомив бельгійський політик, голова партії фламандських християнських демократів CD&V Вутер Беке у своєму Twitter.

Читайте також: Новорічні розбійники у Брюсселі спалили ялинку, напали на пожежників та пограбували аптеку

Раніше, напередодні Нового року, конверт з підозрілим порошком було надіслано в будинок колишнього держсекретаря з питань міграції Тео Франкена. Тоді політик разом з родиною кілька годин провів на карантині, поки не підтвердили відсутність загрози. Потім підозрілий конверт прислали в Палац правосуддя міста Лувен, порошок також виявився нешкідливим.

У четвер поліція і співробітники служби цивільної оборони виїжджали за викликом до будівлі комуни Завентем у передмісті Брюсселя, де також знайшли підозрілий конверт. Співробітників ненадовго евакуювали, порошок відвезли на експертизу у лабораторію.

Пізніше в четвер про надходження листа повідомив Вутер Беке.

Лист з білим порошком, адресований мені на адресу партійного штабу. Небезпеки немає. Висловлюю вдячність поліції та цивільній обороні, які спрацювали професійно і акуратно,

– написав політик.

Правоохоронці поки не повідомляли, чи будуть ці випадки об'єднані спільним розслідуванням.