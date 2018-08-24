В Белом доме всерьез рассматривают вопрос вступления Украины в НАТО

Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон подчеркнул о поддержке Украины, в частности, в евроатлантических стремлениях.

Об этом Джон Болтон заявил во время пресс-конференции в Киеве после встречи с Президентом Украины Петром Порошенко.

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Советник Трампа напомнил, как почти 10 лет назад администрация президента США Буша в 2008 году предложила, чтобы для Украины и других стран была ускорена программа по принятию в члены НАТО.

Но с этим европейские коллеги, к сожалению, не согласились. Но я думаю, что сейчас наша администрация (Администрация президента США Дональда Трампа, – ред.) активно рассматривает этот вопрос, исходя из интересов Украины, несколько шагов было сделано, но многое зависит от Украины – каким образом Украина выполнит условия, как политические, так и военные. Но есть прогресс,

– подчеркнул американский дипломат.

По его словам, за время своего существования Североатлантический Альянс продемонстрировал, что есть "стабилизирующей оборонительной силой в Европе".

"Я считаю, НАТО продемонстрировало за время своего существования, что это оборонительная сила в Европе, которая стабилизирует и не допускает агрессию, и присоединяется к миру и безопасности в Североатлантическом регионе", – отметил советник президента США.

Утром 24 августа Джон Болтон вместе с первыми лицами государства посетил военный парад, посвященный 27-й годовщине Независимости Украины.