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ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27

У Білому домі серйозно розглядають питання вступу України в НАТО

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Адміністрація Трампа розглядає питання вступу України в НАТО
Адміністрація Трампа розглядає питання вступу України в НАТО / Фото із відкритих джерел (Ілюстрація)

Радник президента США з питань національної безпеки Джон Болтон наголосив на підтримці України, зокрема, в євроатлантичних прагненнях.

Про це Джон Болтон заявив під час прес-конференції у Києві після зустрічі з Президентом України Петром Порошенком.

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Радник Трампа нагадав, як майже 10 років тому адміністрація президента США Буша в 2008 році запропонувала, щоб для України та інших країн була прискорена програма по прийняттю в члени НАТО.

Але з цим європейські колеги, на жаль, не погодилися. Але я думаю, що зараз наша адміністрація (Адміністрація президента США Дональда Трампа, – ред.) активно розглядає це питання, виходячи з інтересів України, кілька кроків було зроблено, але багато що залежить від України – яким чином Україна виконає умови, як політичні, так і військові. Але є прогрес,
– наголосив американський дипломат.

За його словами, за час свого існування Північноатлантичний Альянс продемонстрував, що є "стабілізуючою оборонною силою в Європі".

"Я вважаю, НАТО продемонструвало за час свого існування, що це оборонна сила в Європі, яка стабілізує і не допускає агресію, та приєднується до миру і безпеки у Північноатлантичному регіоні", – зазначив радник президента США.

Вранці 24 серпня Джон Болтон разом з першими особами держави відвідав військовий парад, присвячений 27-й річниці Незалежності України.

Теги: Новини України Новини США Новини політики Дональд Трамп НАТО
Джерело: 24 Канал
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