В Бердичеве в квартире обнаружили тела 8 человек, среди них есть дети

Полиция расследует гибель 8 человек, тела которых были обнаружены в одной из квартир в Бердичеве. По предварительной версии, все они отравились угарным газом.

Обнаружить тела удалось с помощью соседки, которая вызвала полицию. По ее словам, она целый день не видела соседей, а с их квартиры было слышно запах газа, сообщает УНН.

Читайте также: Целая семья погибла жуткой смертью в Харьковской области: детали

Когда правоохранители попали внутрь, они обнаружили в квартире 8 тел.

"... фактически, это родственники: мать, отец, их двое детей 1990 и 1997 года рождения, двое внуков – 3 года и менее года, девушка сына, а еще соседка, которая зашла в гости", – сообщили в полиции.

По предварительной информации, причиной смерти может быть отравление угарным газом. Однако в полиции подчеркивают, что окончательно что-то утверждать можно будет только после экспертизы.