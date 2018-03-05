У Бердичеві в квартирі виявили тіла 8 людей, серед них – діти

Поліція розслідує загибель 8 осіб, тіла яких були виявлені в одній з квартир у Бердичеві. За попередньою версією, усі вони отруїлися чадним газом.

Виявити тіла вдалося за допомогою сусідки, яка викликала поліцію. За її словами, вона цілий день не бачила сусідів, а з їх квартири було чутно запах газу, повідомляє УНН.

Читайте також: Ціла сім'я загинула моторошною смертю на Харківщині: деталі

Коли правоохоронці потрапили всередину, вони виявили у квартирі 8 тіл.

"...фактично, це родичі: мати, батько, їх двоє дітей 1990 і 1997 року народження, двоє онуків – 3 роки і менше року, дівчина сина, а ще сусідка, яка зайшла в гості", – повідомили у поліції.

За попередньою інформацією, причиною смерті може бути отруєння чадним газом. Проте у поліції наголошують, що остаточно щось стверджувати можна буде тільки після експертизи.