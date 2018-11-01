В Бердянске грабитель устроил стрельбу, раненные в тяжелом состоянии
В среду, 31 октября, в центре Бердянске неизвестный открыл стрельбу по торговцам валютой.
Поздно вечером злоумышленник хотел обменять у валютчиков фальшивые деньги.
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И авантюра не удалась: валютчики распознали, что купюры не настоящие. Тогда грабитель достал пистолет и начал по ним стрелять. На помощь раненым менялам прибежали их друзья. Нападавшего задержали и сильно избили, а после – передали полиции.
Наконец, госпитализировали всех троих – и горе-грабителя, и двух пострадавших, которые сейчас находятся в стабильно тяжелом состоянии.
По предварительной информации, преступник стрелял из боевого пистолета. По факту инцидента ведется следствие.
Видео: в центре Бердянска произошла стрельба
Источник: 24 Канал
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