В Бердянске грабитель устроил стрельбу, раненные в тяжелом состоянии

В среду, 31 октября, в центре Бердянске неизвестный открыл стрельбу по торговцам валютой.

Поздно вечером злоумышленник хотел обменять у валютчиков фальшивые деньги.

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И авантюра не удалась: валютчики распознали, что купюры не настоящие. Тогда грабитель достал пистолет и начал по ним стрелять. На помощь раненым менялам прибежали их друзья. Нападавшего задержали и сильно избили, а после – передали полиции.

Наконец, госпитализировали всех троих – и горе-грабителя, и двух пострадавших, которые сейчас находятся в стабильно тяжелом состоянии.

По предварительной информации, преступник стрелял из боевого пистолета. По факту инцидента ведется следствие.

Видео: в центре Бердянска произошла стрельба