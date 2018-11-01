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      У Бердянську грабіжник влаштував стрілянину, поранені у важкому стані

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      У Бердянську грабіжник влаштував стрілянину, поранені у важкому стані
      / shutterstock.com

      У середу, 31 жовтня, у центрі Бердянську невідомий відкрив стрілянину по торговцях валютою.

      Пізно ввечері зловмисник хотів обміняти у валютників фальшиві гроші.

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      Та авантюра не вдалася: валютники розпізнали, що купюри не справжні. Тоді грабіжник дістав пістолет та почав по них стріляти. На допомогу пораненим міняйлам прибігли їхні друзі. Нападника затримали та добряче побили, а після – передали поліції.

      Врешті, госпіталізували усіх трьох – і горе-грабіжника, і двох потерпілих, які наразі перебувають у стабільно важкому стані. 

      За попередньою інформацією, злочинець стріляв з бойового пістолета. За фактом інциденту ведеться слідство.

      Відео: у центрі Бердянську сталась стрілянина

       

      Теги: Кримінальні новини Зброя Бердянськ
      Джерело: 24 Канал
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