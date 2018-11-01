У Бердянську грабіжник влаштував стрілянину, поранені у важкому стані
У середу, 31 жовтня, у центрі Бердянську невідомий відкрив стрілянину по торговцях валютою.
Пізно ввечері зловмисник хотів обміняти у валютників фальшиві гроші.
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Та авантюра не вдалася: валютники розпізнали, що купюри не справжні. Тоді грабіжник дістав пістолет та почав по них стріляти. На допомогу пораненим міняйлам прибігли їхні друзі. Нападника затримали та добряче побили, а після – передали поліції.
Врешті, госпіталізували усіх трьох – і горе-грабіжника, і двох потерпілих, які наразі перебувають у стабільно важкому стані.
За попередньою інформацією, злочинець стріляв з бойового пістолета. За фактом інциденту ведеться слідство.
Відео: у центрі Бердянську сталась стрілянина
Джерело: 24 Канал
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