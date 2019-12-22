В Берлине эвакуировали Рождественскую ярмарку из-за "теракта": неожиданное завершение истории

Из-за ошибки в прочтении фамилии сирийца в Берлине поднялась паника на Рождественской ярмарке. Полиция сначала сообщила, что предотвратила теракт и нашла бомбу, а потом извинилась – мол, ошиблись, взрывчатки не было, а у предполагаемого террориста просто фамилия похожа на фамилию человека, который находится в розыске.

"Полиция Германии предотвратила теракт на Рождественской ярмарке", – об этом сообщили местные издания вечером 21 декабря. Речь шла о площади Брайтшайдплац в центре Берлина – именно там в 2016 террористы убили 11 человек.

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В частности, в Bild написали, что полиция задержала двух подозрительных сирийцев, у которых был предмет, похожий на взрывчатку. Причем один из задержанных связан с Исламским государством.

К спецоперации привлекли более 350 правоохранителей, ярмарку эвакуировали, все мероприятия прекратили, вокруг площади остановили общественный транспорт. Люди в соцсетях в панике писали, что едва избежали смерти.



Ярмарка в Берлине на Брайтшайдплац в 2019 / Фото Йорга Карстерсена

Однако впоследствии оказалось, что вся ситуация возникла из-за ошибки с фамилией. Вот, как описали в полиции то, что произошло:

Правоохранители увидели двух человек, которые очень быстро двигались прочь от ярмарки. Мужчин попросили показать документы, и при сопоставлении имен из документов с базой лиц, находящихся в розыске возникла ошибка. Полиция решила, что задержанный мужчина – именнто тот, кто в розыске. Тогда правоохранители немедленно расчистили ярмарку и вызвали взрывотехников для поиска бомбы.

Только через два часа выяснили, что задержанный – совсем не тот человек, которого разыскивают, и его фамилию просто неправильно прочитали. А на ярмарке, конечно, ничего опасного не нашли.