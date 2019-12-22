У Берліні евакуювали Різдвяний ярмарок через підозру про теракт: несподіване завершення історії

Через помилку у прочитанні прізвища сирійця у Берліні піднялася паніка на Різдвяному ярмарку. Поліція спершу повідомила, що запобігла теракту та знайшла бомбу, а згодом вибачилася – мовляв, помилилися, вибухівки не було, а у ймовірного терориста просто прізвище схоже на прізвище людини, яка перебуває у розшуку.

"Поліція Німеччини запобігла теракту на Різдвяному ярмарку", – про це повідомили місцеві видання увечері 21 грудня. Мовилося про площу Брайтшайдплац у центрі Берліна – саме там у 2016 терористи вбили 11 людей.

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Зокрема, у Bild написали, що поліція затримала двох підозрілих сирійців, у яких був предмет, схожий на вибухівку. Причому один із затриманих пов'язаний з Ісламською державою.

До спеціальної операції залучили понад 350 правоохоронців, ярмарок евакуювали, усі заходи припинили, довкола площі зупинили громадський транспорт. Люди у соцмережах в паніці писали, що ледь уникли смерті.



Ярмарок у Берліні на Брайтшайдплац у 2019 / Фото Йорга Карстерсена

Однак згодом виявилося, що уся ситуація виникла через помилку з прізвищем. Ось, як описали у поліції те, що відбулося:

Правоохоронці побачили двох осіб, які дуже швидко рухалися геть від ярмарку. Чоловіків попросили показати документи, і під час зіставлення імен з документів із базою осіб, що перебувають у розшуку виникла помилка. Поліція вирішила, що затриманий чоловік – саме той, якого розшукують. Тоді правоохоронці негайно розчистили ярмарку та викликали вибухотехніків для пошуку бомби.

Тільки через дві години з'ясували, що затриманий – геть не та людина, яку розшукують, і його прізвище просто неправильно прочитали. А на ярмарку, звісно, нічого небезпечного не знайшли.

Нагадаємо, 19 грудня 2016 року на відвідувачів саме цього ярмарку у Берліні наїхала вантажівка, якою керував Аніс Амрі. Тоді загинули 11 людей і сам нападник.