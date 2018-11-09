В Болгарии арестовали российского хакера: что натворил злоумышленник

Болгарская полиция на основании ордера, выданного США, арестовала в Варне 38-летнего россиянина, которого обвиняют в компьютерном мошенничестве.

Об этом сообщает "Труд".

По решению суда, мужчина, который имеет гражданство России и Болгарии, был задержан по иску властей США. Он будет находиться под арестом до рассмотрения дела об экстрадиции.

Читайте также: В Чехии задержали российских хакеров, атаковавших МИД страны

Суд признал, что в случае пребывания на свободе россиянин сможет уничтожить следы преступления. Фамилия этого человека не сообщается, однако вспоминают его как Александра Ж. Он проживает в Болгарии 8 лет и уже имеет гражданство этой страны.

Американские власти утверждают, что задержанный в течение нескольких лет манипулировал онлайн-рекламой и обманывал рекламодателей. По данным США, сумма ущерба составляет 7 миллионов долларов.