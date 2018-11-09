00:12
10 лист 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ ЮРІЙ ЛУЦЕНКО КАТЕРИНА ГАНДЗЮК ВИБОРИ У США
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Путінський шпіонаж. "Подарунок" ветеранам
      Вєсті Кремля
      21:37, 9 листопада
      Вєсті.UA. Модняча Луценко. Злиття Бойка з Рабіновичем
      Вєсті.UA
      20:04, 9 листопада
      Прибуткова справа: як псевдоактивісти нещадно заробляють на українцях
      ЦРУ
      09:00, 9 листопада
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Реклама: від початків до 90-х
      Згадати все
      22:51, 9 листопада
      Телеканал новин 24 Новини Новини світу
      АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ ЮРІЙ ЛУЦЕНКО КАТЕРИНА ГАНДЗЮК ВИБОРИ У США

      У Болгарії арештували російського хакера: що накоїв зловмисник

      278 Читать новость на русском
      У Болгарії арештували російського хакера
      У Болгарії арештували російського хакера / Ілюстративне фото

      Болгарська поліція на підставі ордера, виданого США, заарештувала у Варні 38-річного росіянина, якого звинувачують у комп'ютерному шахрайстві.

      Про це повідомляє "Труд".

      За рішенням суду, чоловік, який має громадянство Росії і Болгарії, був затриманий за позовом влади США. Чоловік перебуватиме під арештом до розгляду справи про екстрадицію.

      Читайте також: У Чехії затримали російських хакерів, що атакували МЗС країни

      Суд визнав, що у разі перебування на волі росіянин матиме змогу знищити сліди злочину. Прізвище цього чоловіка не повідомляють, проте згадують його як Олександра Ж. Він проживає в Болгарії 8 років і вже має громадянство цієї країни.

      Американська влада стверджує, що затриманий протягом кількох років маніпулював онлайн-рекламою та обманював рекламодавців. За даними США, сума збитків становить 7 мільйонів доларів.

      Теги: Новини Росії Новини США Болгарія арешт Хакерська атака хакери
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за 9 листопада
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Выборы в США: начнут ли демократы настоящую войну з Трампом
      9 листопада , 23:05 Выборы в США: начнут ли демократы настоящую войну з Трампом
      Іван Яковина
      Розмитнення євроблях: що змінює новий закон
      9 листопада , 08:15 Розмитнення євроблях: що змінює новий закон
      Яніна Ткачук
      Тест-драйв нового BMW Х5: вперше в Україні
      5 листопада , 16:00 Тест-драйв нового BMW Х5: вперше в Україні
      Головні новини 9 листопада: Порошенко не відпустив Луценка у відставку, Лещенко потрапив у ДТП
      9 листопада , 22:22 Головні новини 9 листопада: Порошенко не відпустив Луценка у відставку, Лещенко потрапив у ДТП
      Почему транзит газа через Украину так важен
      9 листопада , 22:00 Почему транзит газа через Украину так важен
      Блог Медіа
      Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха
       17 вересня 2017 , 11:52
      ТОП-25 фільмів для святкового настрою
       7 січня 2015 , 11:10
      У Нью-Йорку качка-мандаринка стала зіркою інтернету
       7 листопада , 03:59
      Внучка Єлизавети ІІ засвітила білизну під час королівського весілля: пікантні фото
       12 жовтня , 22:04
      Відкривай легендарні місця: Сопот
       9 квітня , 12:00
      Відкривай легендарні місця: Сади Hortulus Spectabilis
       16 квітня , 15:00
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук