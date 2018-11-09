У Болгарії арештували російського хакера: що накоїв зловмисник

Болгарська поліція на підставі ордера, виданого США, заарештувала у Варні 38-річного росіянина, якого звинувачують у комп'ютерному шахрайстві.

Про це повідомляє "Труд".

За рішенням суду, чоловік, який має громадянство Росії і Болгарії, був затриманий за позовом влади США. Чоловік перебуватиме під арештом до розгляду справи про екстрадицію.

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Суд визнав, що у разі перебування на волі росіянин матиме змогу знищити сліди злочину. Прізвище цього чоловіка не повідомляють, проте згадують його як Олександра Ж. Він проживає в Болгарії 8 років і вже має громадянство цієї країни.

Американська влада стверджує, що затриманий протягом кількох років маніпулював онлайн-рекламою та обманював рекламодавців. За даними США, сума збитків становить 7 мільйонів доларів.