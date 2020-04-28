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      В Болгарии рассказали, когда планируют начать летний туристический сезон

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      Туристический сезон в Болгарии 2020: когда начнется
      Літній туристичний сезон у Болгарії планують відкрити 1 липня / nice-travel.com.ua

      Правительство Болгарии надеется начать активный туристический сезон с 1 июля. Министр туризма Николина Ангелкова предлагает европейским странам обсудить единые правила поэтапного открытия границ внутри ЕС. А также запланировать гибкий режим для путешествий граждан из стран, не входящих в Евросоюз.

      Про те, коли Болгарія планує починати літній туристичний сезон у 2020 році, розповіла міністерка туризму Болгарії Ніколіна Ангелкова, пише BGNES

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      Ми плануємо почати підготовку з 15 червня і розпочати активний літній сезон з 1 липня,
      – зазначила Ангелкова.

      За її словами, туризм у ВВП Болгарії становить 12%. У цій сфері зайняті 11% працездатних болгар. "Я сподіваюся, що ця криза зробить нас сильнішими та згуртованішими, попри напруженість, яку кожен з нас відчуває у зв'язку з невизначеністю на даному етапі", – заявила очільниця міністерства.

      Вона також пропонує створити так званий Європейський фонд компенсації подорожей. Його завдання – підтримувати ліквідність туроператорів та гарантувати захист споживачів. Долучитися до такої ініціативи Ангелкова закликає своїх колег з інших європейських країн.

      Ми також попросили встановити єдині правила поступового відкриття кордонів ЄС, – між державами-членами та для подорожей всередині ЄС,
      – заявила міністерка.

      Та додала, що потрібно подумати про більш гнучкі візові умови для громад третіх країн. Зокрема, щодо їхніх подорожей в ЄС.

      Зверніть увагу! Станом на 28 квітня у Болгарії зафіксували 1 387 випадків коронавірусу. Від недуги померли 58 людей, одужали – 222.

       

      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Коронавирус COVID-19 Туристический бизнес Евросоюз Европа Путешествия Болгария
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