В Болгарии всех депутатов проверят на коронавирус
В Болгарии у одного из депутатов подтвердили коронавирусную инфекцию. Всех остальных народных избранников теперь проверят на заболевание.
Спикер болгарского парламента Цвета Караянчева заявила, что заболел депутат Хасан Адемов, сообщает "Радио Свобода". Его госпитализировали в больницу.
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Тесты на коронавирусную инфекцию сдадут 240 парламентариев.
Заметим, что 2 апреля парламент Болгарии запланировал заседание по изменениям в бюджет. Однако теперь неизвестно, состоится ли оно.
По состоянию на 2 апреля в Болгарии зафиксировали 422 случаи инфицирования коронавирусом. 20 человек умерли, 20 – выздоровели. Страна ввела чрезвычайное положение 13 марта.
Кто из депутатов заболел коронавирусом:
- Первым был Сергей Шахов из группы "Доверие". Он самостоятельно сделал тест в частной лаборатории в Киеве после путешествия в Куршевель. Его госпитализировали в Александровскую больницу.
- Сергей Вельможный из группы "доверие" тесно общался с Шаховым, поэтому из-за этого, вероятно, тоже подхватил недуг.
- Александр Лукашев из партии "Пппозиционная платформа – за жизнь". Он тоже находился в больнице, однако, как сообщали СМИ, уже выздоровел.
- Руслан Горбенко из партии "Слуга народа".
- Сергей Рудык – внефракционный.
- Анна Скороход – внефракционная. Она пожаловалась, что, чтобы узнать о диагнозе ей нужно было 2 дня, корочка нардепа и 4 100 гривен за вызов.
- Владимир Ватрас из партии "Слуга народа" был госпитализирован в одну из больниц Хмельнитской области 29 марта.
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