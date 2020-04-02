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      В Болгарии всех депутатов проверят на коронавирус

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      У Болгарії на коронавірус захворів депутат / Getty Images

      В Болгарии у одного из депутатов подтвердили коронавирусную инфекцию. Всех остальных народных избранников теперь проверят на заболевание.

      Спикер болгарского парламента Цвета Караянчева заявила, что заболел депутат Хасан Адемов, сообщает "Радио Свобода". Его госпитализировали в больницу.

      Кстати Еврокомиссия разработала концепцию сохранения рабочих мест: что известно

      Тесты на коронавирусную инфекцию сдадут 240 парламентариев.

      Заметим, что 2 апреля парламент Болгарии запланировал заседание по изменениям в бюджет. Однако теперь неизвестно, состоится ли оно.

      По состоянию на 2 апреля в Болгарии зафиксировали 422 случаи инфицирования коронавирусом. 20 человек умерли, 20 – выздоровели. Страна ввела чрезвычайное положение 13 марта.

      Кто из депутатов заболел коронавирусом:

      • Первым был Сергей Шахов из группы "Доверие". Он самостоятельно сделал тест в частной лаборатории в Киеве после путешествия в Куршевель. Его госпитализировали в Александровскую больницу.
      • Сергей Вельможный из группы "доверие" тесно общался с Шаховым, поэтому из-за этого, вероятно, тоже подхватил недуг.
      • Александр Лукашев из партии "Пппозиционная платформа – за жизнь". Он тоже находился в больнице, однако, как сообщали СМИ, уже выздоровел.
      • Руслан Горбенко из партии "Слуга народа".
      • Сергей Рудык – внефракционный.
      • Анна Скороход – внефракционная. Она пожаловалась, что, чтобы узнать о диагнозе ей нужно было 2 дня, корочка нардепа и 4 100 гривен за вызов.
      • Владимир Ватрас из партии "Слуга народа" был госпитализирован в одну из больниц Хмельнитской области 29 марта.
      коронавірус правда міф
      Правда и мифы о коронавирусе / Инфографика 24 канала
      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Здоровье Коронавирус COVID-19 Болгария Новости политики
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