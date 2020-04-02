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      У Болгарії всіх депутатів перевірять на коронавірус

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      У Болгарії на коронавірус захворів депутат / Getty Images

      У Болгарії в одного з депутатів підтвердили коронавірусну інфекцію. Усіх інших народного обранців тепер перевірять на захворювання.

      Спікер болгарського парламенту Цвета Караянчева заявила, що захворів депутат Хассан Адемов, повідомляє "Радіо Свобода". Його госпіталізували в лікарню.

      До речі Єврокомісія розробила концепцію збереження робочих місць: що відомо

      Тести на коронавірусну інфекцію здадуть 240 парламентаріїв.

      Зауважимо, що 2 квітня парламент Болгарії запланував засідання щодо змін до бюджету. Однак тепер невідомо, чи відбудеться воно.

      Станом на 2 квітня в Болгарії зафіксували 422 випадки інфікування коронавірусом. 20 людей померли, 20 – одужали. Країна ввела надзвичайний стан 13 березня.

      Хто з депутатів України захворів на коронавірус:

      • Першим був Сергій Шахов з групи "Довіра". Він самостійно зробив тест у приватній лабораторії в Київі після подорожі до Куршевелю. Його госпіталізували до Олександрівської лікарні.
      • Сергій Вельможний з групи "Довіра" тісно спілкувався з Шаховим, тому через це, ймовірно, теж підхопив недугу.
      • Олександр Лукашев з партії "Опозиційна платформа – За життя". Він теж перебував у лікарні, однак, як повідомляли ЗМІ, він вже одужав.
      • Руслан Горбенко з партії "Слуга народу".
      • Сергій Рудик – позафракційний.
      • Анна Скороход – позафракційна. Вона пожалілася, що, аби дізнатися про діагноз їй потрібно було 2 дні, корочка нардепа і 4100 гривень за виклик.
      • Володимир Ватрас з партії "Слуга народу" був госпіталізований в одну з лікарень Хмельниччини 29 березня.
      коронавірус правда міф
      Правда та міфи про коронавірус / Інфографіка 24 каналу
      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Здоров'я Коронавірус COVID-19 Новини політики Болгарія
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