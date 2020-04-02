У Болгарії всіх депутатів перевірять на коронавірус
У Болгарії в одного з депутатів підтвердили коронавірусну інфекцію. Усіх інших народного обранців тепер перевірять на захворювання.
Спікер болгарського парламенту Цвета Караянчева заявила, що захворів депутат Хассан Адемов, повідомляє "Радіо Свобода". Його госпіталізували в лікарню.
До речі Єврокомісія розробила концепцію збереження робочих місць: що відомо
Тести на коронавірусну інфекцію здадуть 240 парламентаріїв.
Зауважимо, що 2 квітня парламент Болгарії запланував засідання щодо змін до бюджету. Однак тепер невідомо, чи відбудеться воно.
Станом на 2 квітня в Болгарії зафіксували 422 випадки інфікування коронавірусом. 20 людей померли, 20 – одужали. Країна ввела надзвичайний стан 13 березня.
Хто з депутатів України захворів на коронавірус:
- Першим був Сергій Шахов з групи "Довіра". Він самостійно зробив тест у приватній лабораторії в Київі після подорожі до Куршевелю. Його госпіталізували до Олександрівської лікарні.
- Сергій Вельможний з групи "Довіра" тісно спілкувався з Шаховим, тому через це, ймовірно, теж підхопив недугу.
- Олександр Лукашев з партії "Опозиційна платформа – За життя". Він теж перебував у лікарні, однак, як повідомляли ЗМІ, він вже одужав.
- Руслан Горбенко з партії "Слуга народу".
- Сергій Рудик – позафракційний.
- Анна Скороход – позафракційна. Вона пожалілася, що, аби дізнатися про діагноз їй потрібно було 2 дні, корочка нардепа і 4100 гривень за виклик.
- Володимир Ватрас з партії "Слуга народу" був госпіталізований в одну з лікарень Хмельниччини 29 березня.
Читайте також
-
Що Росія буде підсовувати Україні в Мінську: тлумачний словник Путінасьогодні , 08:40
-
Краще б не загальний карантин, а примусова обсервація прибулих з-за кордону, – Дейнекосьогодні , 09:04
-
Українські військові дали гідну відсіч на Донбасі: окупанти зазнали втратсьогодні , 07:29
-
У Збройних силах зафіксували перший випадок коронавірусусьогодні , 09:59
-
Яка реальна ситуація з коронавірусом на окупованому Донбасі: коментар експертасьогодні , 11:00
-
Військових на Донбасі перевіряють на коронавірус: результати тестівсьогодні , 07:44