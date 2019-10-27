В больнице Днепра умер украинский боец Андрей Безруков: фото

Безруков служил в семьдесят четвёртом разведывательном батальоне. Солдат умер из-за быстро развившегося онкозаболевания. Герою было всего 26 лет.

О смерти украинского военного на своей фейсбук-странице сообщила советник председателя Днепропетровской ОГА Татьяна Губа.

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Очень больно... 26 октября в военном госпитале в Днепре на 26-м году жизни в результате тяжелого, стремительного онкозаболевания ушел из жизни солдат 74 ОРБ Безруков Андрей Владимирович,

– говорится в заметке.

Известно, что Андрей Безруков был жителем Запорожья. Информацию о дате и месте его захоронения Губа пообещала сообщить позже.

Вечная память герою, который встал на защиту своей страны!

– написала советник Днепропетровской ОГА.

Журналисты 24 канала выражают искренние соболезнования семье бойца.