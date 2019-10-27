В больнице Днепра умер украинский боец Андрей Безруков: фото
Безруков служил в семьдесят четвёртом разведывательном батальоне. Солдат умер из-за быстро развившегося онкозаболевания. Герою было всего 26 лет.
О смерти украинского военного на своей фейсбук-странице сообщила советник председателя Днепропетровской ОГА Татьяна Губа.
Читайте также: На Донбассе погиб военный из Коломыи: фото
Очень больно... 26 октября в военном госпитале в Днепре на 26-м году жизни в результате тяжелого, стремительного онкозаболевания ушел из жизни солдат 74 ОРБ Безруков Андрей Владимирович,
– говорится в заметке.
Известно, что Андрей Безруков был жителем Запорожья. Информацию о дате и месте его захоронения Губа пообещала сообщить позже.
Вечная память герою, который встал на защиту своей страны!
– написала советник Днепропетровской ОГА.
Журналисты 24 канала выражают искренние соболезнования семье бойца.
Выбор редакции
-
Группа The Rasmus рассказала свои впечатления от визита во Львов и раскрыла секреты концертасегодня , 16:41
-
"Десна" разгромила "Львов" на выезде, "горожане" вновь доигрывали матч в меньшинстве: видеосегодня , 16:12
-
Подорвал себя и трех своих детей, – Трамп объявил о смерти лидера "Исламского государства"сегодня , 16:11