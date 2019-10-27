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      В больнице Днепра умер украинский боец Андрей Безруков: фото

      1 Читати новину українською
      Андрей Безруков
      Андрей Безруков / фото из соцсетей

      Безруков служил в семьдесят четвёртом разведывательном батальоне. Солдат умер из-за быстро развившегося онкозаболевания. Герою было всего 26 лет.

      О смерти украинского военного на своей фейсбук-странице сообщила советник председателя Днепропетровской ОГА Татьяна Губа.

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      Очень больно... 26 октября в военном госпитале в Днепре на 26-м году жизни в результате тяжелого, стремительного онкозаболевания ушел из жизни солдат 74 ОРБ Безруков Андрей Владимирович,
      – говорится в заметке.

      Известно, что Андрей Безруков был жителем Запорожья. Информацию о дате и месте его захоронения Губа пообещала сообщить позже.

      Вечная память герою, который встал на защиту своей страны!
      – написала советник Днепропетровской ОГА.

      Журналисты 24 канала выражают искренние соболезнования семье бойца.

      blog_ava
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      сегодня
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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Жертвы Война на Донбассе Вооруженные силы Украины Новости Украины
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