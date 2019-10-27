У лікарні Дніпра помер український боєць Андрій Безруков: фото

Безруков служив в 74-ому розвідувальному батальйоні. Солдат помер через онкохворобу, яка стрімко розвинулась. Герою було лише 26 років.

Про смерть українського військового на своїй фейсбук-сторінці повідомила радниця голови Дніпропетровської ОДА Тетяна Губа.

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Дуже боляче… 26 жовтня у військовому госпіталі в Дніпрі на 26-му році життя внаслідок важкої, стрімкої онкохвороби пішов з життя солдат 74 ОРБ Безруков Андрій Володимирович,

– йдеться у дописі.

Відомо, що Андрій Безруков був мешканцем Запоріжжя. Інформацію про дату та місце його поховання Губа пообіцяла повідомити пізніше.

Вічна пам’ять герою, який став на захист своєї країни!

– написала радниця Дніпропетровської ОДА.

Журналісти 24 каналу висловлюють щирі співчуття родині бійця.