В "Борисполе" задержали россиянку, которую Интерпол разыскивал за проституцию

В аэропорту "Борисполь" украинские пограничники задержали гражданку России, которая находилась в международном розыске. Женщину разыскивали правоохранительные органы России за проституцию и сексуальную эксплуатацию.

Об этом сообщили в пресс-центре Госпогранслужбы.

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Пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" обнаружили женщину, которая находилась в международном розыске,

– говорится в сообщении.

Отмечается, что при подготовке пассажиров к авиарейсу "Дели-Киев", относительно гражданки Российской Федерации произошло срабатывание базы данных Интерпола. В ведомстве добавили, что сразу проинформировали дежурное Укрбюро Интерпола в Киеве. Позже стало известно, что женщину разыскивают правоохранительные органы России за проституцию и сексуальную эксплуатацию.

Сейчас это лицо задержали и передали сотрудникам Национальной полиции.

Напомним, недавно в Житомире задержали сутенера, которого разыскивал Интерпол. Мужчину разыскивали правоохранители Молдовы.