В "Борисполі" затримали росіянку, яку Інтерпол розшукував за проституцію

В аеропорті "Бориспіль" українські прикордонники затримали громадянку Росії, яка перебувала у міжнародному розшуку. Жінку розшукували правоохоронні органи Росії за проституцію та сексуальну експлуатацію.

Про це повідомили у прес-центрі Держприкордонслужби.

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Прикордонники Окремого контрольно-пропускного пункту "Київ" виявили жінку, яка перебувала в міжнародному розшуку,

– йдеться у повідомленні.

Зазначається, що під час підготовки пасажирів до авіарейсу "Делі-Київ", відносно громадянки Російської Федерації, відбулося спрацювання бази даних Інтерполу. У відомстві додали, що одразу проінформували чергового Укрбюро Інтерполу в Києві. Пізніше стало відомо, що жінку розшукують правоохоронні органи Росії за проституцію та сексуальну експлуатацію.

Наразі цю особу затримали та передали співробітникам Національної поліції.

Нагадаємо, нещодавно у Житомирі затримали сутенера, якого розшукував Інтерпол. Чоловіка розшукували правоохоронці Молдови.