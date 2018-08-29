В Бориспольской колонии в пищи для осужденных нашли опасную бактерию
В Бориспольской исправительной колонии № 119 обнаружили бактерии группы кишечной палочки в пищи для осужденных.
Об этом информирует пресс-служба прокуратуры Киевской области.
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В учреждениях исполнения наказаний прокуратура Киевской области проверила исполнение конституционных прав осужденных на надлежащее питание. Специалисты отбирали образцы еды и исследовали их в лабораториях.
В частности, во время такой проверки в государственном учреждении "Бориспольская исправительная колония № 119" в отобранных образцах второго блюда обнаружены бактерии группы кишечной палочки,
– говорится в сообщении.
Бориспольская местная прокуратура начала расследование по признакам уголовного правонарушения, предусматривающего нарушение санитарных правил и норм относительно предотвращения инфекционным заболеваниям и массовым отравлениям.
Напомним, экс-руководитель Бориспольской исправительной колонии №119 Руслан Ромашко стал новым главой Лукьяновского СИЗО.