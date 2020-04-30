В Боснии украинец контрабандой перевозил нелегалов из Афганистана и Пакистана

Гражданина Украины арестовали в городе Мостар, что в Боснии и Герцеговине. Его подозревают в незаконной контрабанде людей из Афганистана и Пакистана.

Українець був за кермом авто, в якому перебували вісім нелегалів із Афганістану і Пакистану. Про це повідомляє боснійське видання N1 з посиланням на співробітників держагентства розслідувань.

Зверніть увагу Київська приватна клініка продавала немовлят у Китай: подробиці

Підозрювананого доставили в поліцію. Справу розслідуватимуть, відповідно до положень Кримінально-процесуального кодексу Боснії і Герцеговини. З відповідним протоколом він буде переданий в прокуратуру Боснії і Герцеговини.

Авто, на якому, як підозрюють, перевозили контрабандистів, тимчасово конфіскували відповідно до статті 66 Кримінально-процесуального кодексу Боснії і Герцеговини.

Місто Мостар розташоване неподалік від хорватського кордону – дивіться на карті