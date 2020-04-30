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      У Боснії українець контрабандою перевозив нелегалів з Афганістану і Пакистану

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      У Боснії затримали українця за підозрою у контрабанді людей
      У Боснії затримали українця за підозрою у контрабанді людей / ru.sputniknews.kz

      Громадянина України заарештували у місті Мостар, що в Боснії і Герцоговині. Його підозрюють у незаконній контрабанді людей з Афганістану і Пакистану.

      Українець був за кермом авто, в якому перебували вісім нелегалів із Афганістану і Пакистану. Про це повідомляє боснійське видання N1 з посиланням на співробітників держагентства розслідувань.

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      Підозрювананого доставили в поліцію. Справу розслідуватимуть, відповідно до положень Кримінально-процесуального кодексу Боснії і Герцеговини.  З відповідним протоколом він буде переданий в прокуратуру Боснії і Герцеговини.

      Авто, на якому, як підозрюють, перевозили контрабандистів, тимчасово конфіскували відповідно до статті 66 Кримінально-процесуального кодексу Боснії і Герцеговини.

      Місто Мостар розташоване неподалік від хорватського кордону – дивіться на карті

       

      Автор: Вероніка Климська
      Теги: Новини України Пакистан Афганістан Кримінальні новини Кримінал Контрабанда Боснія і Герцеговина
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