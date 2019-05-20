В Бразилии 11 человек погибли в результате стрельбы в баре
Одиннадцать человек погибли после нападения вооруженной банды в баре в бразильском городе Белем в штате Пара.
Группа вооруженных людей открыла огонь в баре, в результате чего погибли шесть женщин и пять мужчин, один человек получил ранения, сообщило издание Globo.
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Отмечается, что в обстреле участвовали семь вооруженных мужчин. Нападавшие прибыли на место происшествия на одном мотоцикле и трех машинах.
Представитель штата Наталья Мелло подтвердила, что в баре произошла "бойня". Никаких подробностей происшествия официальные власти пока не предоставила. Полиция разыскивает нападавших.
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