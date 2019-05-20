Одиннадцать человек погибли после нападения вооруженной банды в баре в бразильском городе Белем в штате Пара.

Группа вооруженных людей открыла огонь в баре, в результате чего погибли шесть женщин и пять мужчин, один человек получил ранения, сообщило издание Globo.

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Отмечается, что в обстреле участвовали семь вооруженных мужчин. Нападавшие прибыли на место происшествия на одном мотоцикле и трех машинах.

Onze pessoas foram assassinadas em um bar localizado na passagem Jambu, no bairro do Guamá, em Belém, na tarde deste domingo (19).@helderbarbalho pic.twitter.com/sRljCj2zWT — Belém Notícias (@BelemNoticiass) 19 травня 2019 р.

Представитель штата Наталья Мелло подтвердила, что в баре произошла "бойня". Никаких подробностей происшествия официальные власти пока не предоставила. Полиция разыскивает нападавших.