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      ИНАУГУРАЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО КОАЛИЦИЯ ЕВРОВИДЕНИЕ 2019

      В Бразилии 11 человек погибли в результате стрельбы в баре

      14 Читати новину українською
      В баре в Бразилии произошла стрельба
      В баре в Бразилии произошла стрельба / Globo

      Одиннадцать человек погибли после нападения вооруженной банды в баре в бразильском городе Белем в штате Пара.

      Группа вооруженных людей открыла огонь в баре, в результате чего погибли шесть женщин и пять мужчин, один человек получил ранения, сообщило издание Globo.

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      Отмечается, что в обстреле участвовали семь вооруженных мужчин. Нападавшие прибыли на место происшествия на одном мотоцикле и трех машинах.

      Представитель штата Наталья Мелло подтвердила, что в баре произошла "бойня". Никаких подробностей происшествия официальные власти пока не предоставила. Полиция разыскивает нападавших.

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      Теги: Жертвы Криминальные новости Бразилия
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