У Бразилії 11 людей загинули внаслідок стрілянини у барі
Одинадцять людей загинули після нападу озброєної банди в барі у бразильському місті Белем в штаті Пара.
Група озброєних людей відкрила вогонь у барі, внаслідок чого загинули шість жінок і п'ять чоловіків, одна людина отримала поранення, повідомило видання Globo.
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Зазначається, що в обстрілі брали участь сім озброєних чоловіків. Нападники прибули на місце події на одному мотоциклі і трьох машинах.
Представник штату Наталія Мелло підтвердила, що у барі сталася "бійня". Ніяких подробиць події офіційна влада наразі не надала. Поліція розшукує нападників.
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