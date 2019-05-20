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      У Бразилії 11 людей загинули внаслідок стрілянини у барі

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      У барі в Бразилії сталася стрілянина
      У барі в Бразилії сталася стрілянина / Globo

      Одинадцять людей загинули після нападу озброєної банди в барі у бразильському місті Белем в штаті Пара.

      Група озброєних людей відкрила вогонь у барі, внаслідок чого загинули шість жінок і п'ять чоловіків, одна людина отримала поранення, повідомило видання Globo.

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      Зазначається, що в обстрілі брали участь сім озброєних чоловіків. Нападники прибули на місце події на одному мотоциклі і трьох машинах.

      Представник штату Наталія Мелло підтвердила, що у барі сталася "бійня". Ніяких подробиць події офіційна влада наразі не надала. Поліція розшукує нападників.

      blog_ava
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      Теги: Бразилія Кримінальні новини Жертви
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