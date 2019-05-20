У Бразилії 11 людей загинули внаслідок стрілянини у барі

Одинадцять людей загинули після нападу озброєної банди в барі у бразильському місті Белем в штаті Пара.

Група озброєних людей відкрила вогонь у барі, внаслідок чого загинули шість жінок і п'ять чоловіків, одна людина отримала поранення, повідомило видання Globo.

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Зазначається, що в обстрілі брали участь сім озброєних чоловіків. Нападники прибули на місце події на одному мотоциклі і трьох машинах.

Onze pessoas foram assassinadas em um bar localizado na passagem Jambu, no bairro do Guamá, em Belém, na tarde deste domingo (19).@helderbarbalho pic.twitter.com/sRljCj2zWT — Belém Notícias (@BelemNoticiass) 19 травня 2019 р.

Представник штату Наталія Мелло підтвердила, що у барі сталася "бійня". Ніяких подробиць події офіційна влада наразі не надала. Поліція розшукує нападників.