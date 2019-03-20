В Бразилии бандиты напали на конвой с ураном
Вооруженная группа людей во вторник напала на конвой полиции, сопровождавший груз с ураном на шоссе в районе города Ангра-душ-Рейш в бразильском штате Рио-де-Жанейро.
По сообщению агентства Brasil, данный радиоактивный материал используется при работе двух атомных электростанций Angra 1 и Angra 2.
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Согласно данным полиции, ее сотрудникам удалось отбить нападающих. В результате атаки на колонну раненых и задержанных нет. Убегая нападавшие оставили на месте оружие. Полиция подозревает в совершении атаки местные группировки наркоторговцев.
Во время нападения колонну сопровождала команда стрелкового батальона военной полиции Рио-де-Жанейро. Она обеспечила поддержку дорожной полиции в ходе отражения атаки.
Безопасность перевозки обеспечивала Федеральная дорожная полиция, военная полиция, бригада по чрезвычайным ситуациям и пожарная бригада. Груз урана транспортировался в специальных бронированных контейнерах и в результате атаки не пострадал. Его успешно доставили на место.
Отрезок дороги где была совершена атака на полицию и колонну // globo.com