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      В Бразилии бандиты напали на конвой с ураном

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      Полиция отбила атаку и доставила груз на место назначения
      Полиция отбила атаку и доставила груз на место назначения / globo.com

      Вооруженная группа людей во вторник напала на конвой полиции, сопровождавший груз с ураном на шоссе в районе города Ангра-душ-Рейш в бразильском штате Рио-де-Жанейро.

      По сообщению агентства Brasil, данный радиоактивный материал используется при работе двух атомных электростанций Angra 1 и Angra 2.

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      Согласно данным полиции, ее сотрудникам удалось отбить нападающих. В результате атаки на колонну раненых и задержанных нет. Убегая нападавшие оставили на месте оружие. Полиция подозревает в совершении атаки местные группировки наркоторговцев.

      Во время нападения колонну сопровождала команда стрелкового батальона военной полиции Рио-де-Жанейро. Она обеспечила поддержку дорожной полиции в ходе отражения атаки.

      Безопасность перевозки обеспечивала Федеральная дорожная полиция, военная полиция, бригада по чрезвычайным ситуациям и пожарная бригада. Груз урана транспортировался в специальных бронированных контейнерах и в результате атаки не пострадал. Его успешно доставили на место.

      Бразилія, Уран, атака на поліцію
      Отрезок дороги где была совершена атака на полицию и колонну // globo.com

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      Теги: Полиция Бразилия Латинськая Америка Ядерная безопасность
      Источник: 24 Канал
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