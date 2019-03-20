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      У Бразилії бандити напали на конвой з ураном

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      Поліція відбила атаку та доправила вантаж на місце призначення
      Поліція відбила атаку та доправила вантаж на місце призначення / globo.com

      Озброєна група людей у вівторок напала на конвой поліції, який супроводжував вантаж з ураном на шосе в районі міста Ангра-душ-Рейш в бразильському штаті Ріо-де-Жанейро.

      За повідомленням агентства Brasil, даний радіоактивний матеріал використовується при роботі двох атомних електростанцій Angra 1 і Angra 2.

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      Згідно з даними поліції, її співробітникам вдалося відбити нападників. Внаслідок атаки на колону поранених і затриманих немає. Втікаючи нападники залишили на місці зброю. Поліція підозрює у вчиненні атаки місцеві угруповання наркоторговців.

      Під час нападу колону супроводжувала команда стрілецького батальйону військової поліції Ріо-де-Жанейро. Вона забезпечила підтримку дорожній поліції в ході відбиття атаки.

      Безпеку перевезення забезпечувала Федеральна дорожня поліція, військова поліція, бригада з надзвичайних ситуацій і пожежна бригада. Вантаж урану транспортувався у спеціальних броньованих контейнерах і внаслідок атаки не постраждав. Його успішно доправили на місце.

      Бразилія, Уран, атака на поліцію
      Відрізок дороги де була здійснена атака на поліцію та колону // globo.com

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      Теги: Ядерна безпека Латинська Америка Бразилія Поліція
      Джерело: 24 Канал
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