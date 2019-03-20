У Бразилії бандити напали на конвой з ураном

Озброєна група людей у вівторок напала на конвой поліції, який супроводжував вантаж з ураном на шосе в районі міста Ангра-душ-Рейш в бразильському штаті Ріо-де-Жанейро.

За повідомленням агентства Brasil, даний радіоактивний матеріал використовується при роботі двох атомних електростанцій Angra 1 і Angra 2.

Читайте також: Уряд Бразилії дозволить іноземним компаніям видобувати уран на своїй території

Згідно з даними поліції, її співробітникам вдалося відбити нападників. Внаслідок атаки на колону поранених і затриманих немає. Втікаючи нападники залишили на місці зброю. Поліція підозрює у вчиненні атаки місцеві угруповання наркоторговців.

Під час нападу колону супроводжувала команда стрілецького батальйону військової поліції Ріо-де-Жанейро. Вона забезпечила підтримку дорожній поліції в ході відбиття атаки.

Безпеку перевезення забезпечувала Федеральна дорожня поліція, військова поліція, бригада з надзвичайних ситуацій і пожежна бригада. Вантаж урану транспортувався у спеціальних броньованих контейнерах і внаслідок атаки не постраждав. Його успішно доправили на місце.



Відрізок дороги де була здійснена атака на поліцію та колону // globo.com