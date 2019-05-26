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      В Бразилии гомофобию признали преступлением

      14 Читати новину українською
      В Бразилии гомофобию признали преступлением
      В Бразилии гомофобию признали преступлением / aljazeera.com

      Верховный суд Бразилии признал гомофобию и трансфобию преступлениями. Теперь правонарушителям может грозить до пяти лет тюрьмы.

      По данным правозащитной организации Grupo Gay da Bahia, только в течение 2019 года в Бразилии было убито 141 представителя ЛГБТ, пишет ВВС.

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      Это уже не первая попытка признать гомофобию преступлением в Бразилии. Все предыдущие встречали жесткое сопротивление со стороны консервативно настроенных и религиозных групп.

      Что означает решение суда? Отныне гомофобные преступления должны наказываться по тем же принципам, что и расистские, пока бразильский парламент не примет отдельный закон для защиты представителей ЛГБТ.

      Гомофобия – это так же тревожно, как физическое насилие,
      – утверждает вице-президент Верховного суда Луис Фукс.

      6 из 11 судей проголосовали за то, чтобы приравнять гомофобию к расизму.

      Что в Бразилии думают о гомосексуалах? У Католической церкви в Бразилии значительное влияние. Она часто очень критично высказывается относительно гомосексуалов.

      Кроме того, президент Жаир Болсонару, у которого большая поддержка консервативно настроенных избирателей, открыто называет себя гомофобом. В одном из своих интервью он заявил, что лучше бы имел мертвого сына, чем сына-гомосексуала.

      В 2013 году Бразилия легализовала однополые браки, также однополым парам разрешено усыновлять детей.

      Все же в стране стремительно растет количество либеральной молодежи, которая требует защиты прав ЛГБТ. Только в прошлом году были убиты 420 представителей ЛГБТ-сообщества. Активисты считают, что решение суда даст представителям сообщества реальную защиту.

      blog_ava
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      Теги: Новости политики Религия Бразилия ЛГБТ
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