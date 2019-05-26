У Бразилії гомофобію визнали злочином

Верховний суд Бразилії визнав гомофобію і трансфобію злочинами. Відтепер правопорушникам може загрожувати до п'яти років в'язниці.

За даними правозахисної організації Grupo Gay da Bahia, лише впродовж 2019 року у Бразилії було вбито 141 представника ЛГБТ, пише ВВС.

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Це уже не перша спроба визнати гомофобію злочином у Бразилії. Усі попередні зустрічали жорсткий спротив з боку консервативно налаштованих і релігійних груп.

Що означає рішення суду? Відтепер гомофобні злочини повинні каратися за тими ж принципами, що і расистські, аж поки бразильський парламент не схвалить окремий закон для захисту представників ЛГБТ.

Гомофобія – це так само тривожно, як фізичне насильство,

– стверджує віце-президент Верховного суду Луїс Фукс.

6 із 11 суддів проголосували за те, аби прирівняти гомофобію до расизму.

Що у Бразилії думають про гомосексуалів? Католицька церква має у Бразилії значний вплив. Вона часто дуже критично висловлюється щодо гомосексуалів.

Окрім того, президент Жаїр Болсонару, який має велику підтримку консервативно налаштованих виборців, відкрито називає себе гомофобом. В одному зі своїх інтерв'ю він заявив, що краще би мав мертвого сина, аніж сина-гомосексуала.

У 2013 році Бразилія легалізувала одностатеві шлюби, також одностатевим парам дозволено всиновлювати дітей.

Все ж у країні стрімко зростає кількість ліберальної молоді, яка вимагає захисту прав ЛГБТ. Лише минулого року було вбито 420 представників ЛГБТ-спільноти. Активісти вважають, що рішення суду дасть представникам спільноти реальний захист.