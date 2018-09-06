В Бразилии кандидата в президенты ранили ножом во время встречи с избирателями
Кандидат в президенты Бразилии и депутат парламента от Социал-либеральной партии Жаир Болсонару получил ножевое ранение во время встречи с избирателями в городе Жуис-ди-Фора в штате Минас-Жерайс на востоке страны.
Об этом сообщил сын Жаира, сенатор Флавио Болсонару в своем Twitter.
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Отмечается, что политик получил удар ножом в живот, но рана оказалась поверхностной.
Сообщается, что подозреваемого в покушении на кандидата в президенты задержали. Болсонару доставили в больницу и прооперировали, сейчас его жизни ничто не угрожает.
Добавим, что президентские выборы в Бразилии пройдут 7 октября 2018 года. По данным опросов, Болсанару является фаворитом предвыборной гонки – за него готовы проголосовать 22 процента избирателей.
Всего зарегистрировано 13 кандидатов на выборы президента Бразилии.