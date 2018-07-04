В Бразилии осудили миллиардера на 30 лет

В Бразилии суд приговорил миллиардера Эйке Батисту к 30 годам тюремного заключения, признав его виновным в коррупции и отмывании денег.

Об этом сообщает Globo.

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Батиста обвинили во взятке 16,5 миллиона долларов губернатору штата Рио-де-Жанейро Сержиу Кабралу по фиктивному договору о покупке золотого рудника.

За это Кабрала приговорили к 22 годам и восьми месяцам тюрьмы. В июне 2017 года его также приговорили к 12 годам и двум месяцам лишения свободы за получение взятки в размере 813 тысяч долларов.

Эйке Батиста скрывался в Нью-Йорке, но был арестован в январе 2017 года после прибытия в Рио-де-Жанейро. В апреле того же года его взяли под домашний арест.

Батиста был самым богатым человеком Бразилии и одним из самых богатых людей мира. По данным Forbes, в 2012 году его состояние составило $30 миллиардов. Однако к 2013 году оно снизилось до $10,6 миллиарда, в результате чего он даже не попал в список десяти самых богатых бразильцев.