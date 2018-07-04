12:35
4 июль 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
23°C
24°C 13°C
  • четверг
    26°C 15°C
  • пятница
    28°C 18°C
  • суббота
    24°C 16°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Прожорливые фанаты России. День победы
Вєсті Кремля
22:59, 3 июля
Вести.UA. Новые фантазии Омеляна. Шевченковские дни
Вєсті.UA
19:44, 3 июля
Бизнес на инвалидах: кто стоит за масштабными грабежами человеческих земель
ЦРУ
09:00, сегодня
"Хоч шалену бджілку": чому Порошенко мав повне право призначити Жебрівського аудитором НАБУ
Підсумки дна
11:00, 28 июня
Вспомнить Все. НСК Олимпийский: главная арена страны
Згадати все
00:31, сегодня
Телеканал новостей 24 Новости Новости мира

В Бразилии осудили миллиардера на 30 лет

76 Читати новину українською
Эйке Батиста
Эйке Батиста / vc.ru

В Бразилии суд приговорил миллиардера Эйке Батисту к 30 годам тюремного заключения, признав его виновным в коррупции и отмывании денег.

Об этом сообщает Globo.

Читайте также: В Бразилии во время пожара пропали 40 человек

Батиста обвинили во взятке 16,5 миллиона долларов губернатору штата Рио-де-Жанейро Сержиу Кабралу по фиктивному договору о покупке золотого рудника.

За это Кабрала приговорили к 22 годам и восьми месяцам тюрьмы. В июне 2017 года его также приговорили к 12 годам и двум месяцам лишения свободы за получение взятки в размере 813 тысяч долларов.

Эйке Батиста скрывался в Нью-Йорке, но был арестован в январе 2017 года после прибытия в Рио-де-Жанейро. В апреле того же года его взяли под домашний арест.

Батиста был самым богатым человеком Бразилии и одним из самых богатых людей мира. По данным Forbes, в 2012 году его состояние составило $30 миллиардов. Однако к 2013 году оно снизилось до $10,6 миллиарда, в результате чего он даже не попал в список десяти самых богатых бразильцев.

Теги: Деньги Коррупция Бразилия
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
10 ответов от Комаровского на вопросы о вакцинации взрослых от дифтерии
сегодня, 11:58 10 ответов от Комаровского на вопросы о вакцинации взрослых от дифтерии
Все про здоров'я 343
Правда про украинские деревни: жителям села нужно гораздо меньше для счастья, чем городским
сегодня, 08:43 Правда про украинские деревни: жителям села нужно гораздо меньше для счастья, чем городским
Ілля Кенігштейн 879
Главные новости 3 июля:Отравление детей, Янукович на футболе и договоренности Порошенко в Сербии
сегодня, 08:03 Главные новости 3 июля:Отравление детей, Янукович на футболе и договоренности Порошенко в Сербии
1898
"Путин боится ввода миротворцев на Донбасс": в Меджлисе назвали причину
сегодня, 01:01 "Путин боится ввода миротворцев на Донбасс": в Меджлисе назвали причину
819
В Германии назревает конфликт из-за строительства "Северного потока-2"
3 июля, 23:52 В Германии назревает конфликт из-за строительства "Северного потока-2"
903
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук