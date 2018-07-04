У Бразилії засудили мільярдера на 30 років

У Бразилії суд засудив мільярдера Ейке Батісту до 30 років тюремного ув'язнення, визнавши його винним у корупції і відмиванні грошей.

Про це повідомляє Globo.

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Батіста звинуватили у хабарі 16,5 мільйона доларів губернатору штату Ріо-де-Жанейро Сержіу Кабралу за фіктивним договором про покупку золотої копальні.

За це Кабрала засудили до 22 років і восьми місяців в'язниці. У червні 2017 року його також засудили до 12 років і двох місяців позбавлення волі за отримання хабара в розмірі 813 тисяч доларів.

Ейке Батіста переховувався в Нью-Йорку, але був заарештований в січні 2017 роки після прибуття в Ріо-де-Жанейро. У квітні того ж року його взяли під домашній арешт.

Батіста був найбагатшою людиною Бразилії і одним з найбагатших людей світу. За даними Forbes, до 2012 року його статки становили $30 мільярдів. Однак до 2013 року вони знизилися до $10,6 мільярда, в результаті чого він навіть не потрапив в список десяти найбагатших бразильців.