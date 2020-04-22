В Бразилии умерших от COVID-19 будут хоронить в братских могилах

В городе Манаус на северо-западе Бразилии экскаваторы копают братские могилы для умерших от COVID-19. По состоянию на 22 апреля в городе ежедневно хоронят более 100 человек.

В стране существует проблема с захоронениями, ведь до начала эпидемии в среднем хоронили 30 человек в день. Сейчас же это количество увеличилось до более 100 захоронений, сообщает CNN.

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Поэтому в бразильском городе Манаус экскаваторы копают братские могилы, которые впоследствии работники кладбищ заполнят гробами.

Департамент, который отвечает за захоронение в городе, начал копать траншеи, чтобы похоронить умерших от COVID-19. Эта практика используется и в других странах и сохраняет идентичность тел с соблюдением расстояния между гробами,

– говорится в сообщении.

Отмечается, что система здравоохранения уже не способна обслуживать пациентов, нуждающихся в лечении, и люди начали умирать дома.

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