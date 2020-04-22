У Бразилії померлих від COVID-19 ховатимуть у братських могилах

У місті Манаус, що на північному заході Бразилії, екскаватори копають братські могили для померлих від COVID-19. Станом на 22 квітня у місті щоденно ховають понад 100 людей.

У країні існує проблема з похованнями, адже до початку епідемії у середньому ховали 30 людей на день. Наразі ж ця кількість збільшилася до понад 100 поховань, повідомляє CNN.

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Тому у бразильському місті Манаус екскаватори копають братські могили, які згодом працівники кладовищ заповнять трунами.

Департамент, який відповідає за поховання в місті, почав копати траншеї, щоб поховати померлих від COVID-19. Ця практика використовується і в інших країнах і зберігає ідентичність тіл, з дотриманням відстані між трунами, – мовиться у повідомленні.

Зазначається, що система охорони здоров'я вже не здатна обслуговувати пацієнтів, що потребують лікування, і люди почали вмирати вдома.

Місто Манаус: дивіться карту

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