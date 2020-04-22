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      У Бразилії померлих від COVID-19 ховатимуть у братських могилах

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      Померлих від COVID-19 ховатимуть у братських могилах / Getty Images

      У місті Манаус, що на північному заході Бразилії, екскаватори копають братські могили для померлих від COVID-19. Станом на 22 квітня у місті щоденно ховають понад 100 людей.

      У країні існує проблема з похованнями, адже до початку епідемії у середньому ховали 30 людей на день. Наразі ж ця кількість збільшилася до понад 100 поховань, повідомляє CNN.

      Важливо Президент Бразилії не вірить в коронавірус: він вийшов на мітинг проти карантину

      Тому у бразильському місті Манаус екскаватори копають братські могили, які згодом працівники кладовищ заповнять трунами.

      Департамент, який відповідає за поховання в місті, почав копати траншеї, щоб поховати померлих від COVID-19. Ця практика використовується і в інших країнах і зберігає ідентичність тіл, з дотриманням відстані між трунами, – мовиться у повідомленні.

      Зазначається, що система охорони здоров'я вже не здатна обслуговувати пацієнтів, що потребують лікування, і люди почали вмирати вдома.

      Місто Манаус: дивіться карту

      Коронавірус у Бразилії: головне

      • Станом на 22 квітня у Бразилії на коронавірус захворіли 43 368 людей, з них 2 761 хворий помер, ще 24 325 осіб одужали.
      • Президент Бразилії Жаїр Болсонару 20 квітня долучився до мітингу у столиці країни Ріо-де-Жанейро. Там люди закликали покласти край карантинним обмеженням через коронавірус.
      • Нещодавно у пацієнтів з Бразилії виявили два нових види вірусів, які ніколи не зустрічалися у людини.

       

      Автор: Северин Трач
      Теги: Здоров'я Коронавірус COVID-19 Бразилія
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