У Бразилії померлих від COVID-19 ховатимуть у братських могилах
У місті Манаус, що на північному заході Бразилії, екскаватори копають братські могили для померлих від COVID-19. Станом на 22 квітня у місті щоденно ховають понад 100 людей.
У країні існує проблема з похованнями, адже до початку епідемії у середньому ховали 30 людей на день. Наразі ж ця кількість збільшилася до понад 100 поховань, повідомляє CNN.
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Тому у бразильському місті Манаус екскаватори копають братські могили, які згодом працівники кладовищ заповнять трунами.
Департамент, який відповідає за поховання в місті, почав копати траншеї, щоб поховати померлих від COVID-19. Ця практика використовується і в інших країнах і зберігає ідентичність тіл, з дотриманням відстані між трунами, – мовиться у повідомленні.
Зазначається, що система охорони здоров'я вже не здатна обслуговувати пацієнтів, що потребують лікування, і люди почали вмирати вдома.
Місто Манаус: дивіться карту
Коронавірус у Бразилії: головне
- Станом на 22 квітня у Бразилії на коронавірус захворіли 43 368 людей, з них 2 761 хворий помер, ще 24 325 осіб одужали.
- Президент Бразилії Жаїр Болсонару 20 квітня долучився до мітингу у столиці країни Ріо-де-Жанейро. Там люди закликали покласти край карантинним обмеженням через коронавірус.
- Нещодавно у пацієнтів з Бразилії виявили два нових види вірусів, які ніколи не зустрічалися у людини.
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