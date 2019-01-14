В Бразилии зафиксировали масштабный "дождь" из пауков: впечатляющее видео

Жители штата Минас-Жейрас в Бразилии имели возможность наблюдать в небе необычное явление. На их глазах происходило масштабное скопление пауков, которое они назвали "паучьим дождем".

Об этом сообщило издание The Guardian.

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В сети наибольшую популярность набрало видео Жоао Педро Мартинелли Фонсеки, который рассказал, что зрелище было "захватывающим и страшным", особенно, когда один из пауков залетел в машину через открытое окно.

Арахнологи объяснили, на самом деле пауки располагаются на гигантской паутине, в попытке поймать добычу. А такая ситуация достаточно типична для регионов с жарким климатом и влажностью. Пауки вида parawixia bistriata являются редкими социальными пауками, но паутина, которую они плетут, настолько тонкая, что ее практически невозможно заметить невооруженным глазом.

Смотрите впечатляющее видео "дождя" из пауков в Бразилии: