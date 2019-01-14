У Бразилії зафіксували масштабний "дощ" з павуків: вражаюче відео

Жителі штату Мінас-Жейрас в Бразилії мали змогу спостерігати в небі незвичайне явище. На їхніх очах відбувалося масштабне скупчення павуків, яке вони назвали "павуковим дощем".

Про це повідомило видання The Guardian.

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У мережі найбільшу популярність набрало відео Жоао Педро Мартінеллі Фонсеки, який розповів, що видовище було "захопливим і страшним", особливо, коли один з павуків залетів у машину через відкрите вікно.

Арахнологи пояснили, насправді павуки розташовуються на гігантській павутині в спробі зловити здобич. А така ситуація досить типова для регіонів зі спекотним кліматом і вологістю. Павуки виду parawixia bistriata є рідкісними соціальними павуками, але павутина, яку вони плетуть, настільки тонка, що її практично неможливо помітити неозброєним оком.

Дивіться вражаюче відео "дощу" з павуків у Бразилії: