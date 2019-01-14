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      У Бразилії зафіксували масштабний "дощ" з павуків: вражаюче відео

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      У Бразилії зафіксували масштабний "дощ" з павуків
      У Бразилії зафіксували масштабний "дощ" з павуків / Скріншот з відео

      Жителі штату Мінас-Жейрас в Бразилії мали змогу спостерігати в небі незвичайне явище. На їхніх очах відбувалося масштабне скупчення павуків, яке вони назвали "павуковим дощем".

      Про це повідомило видання The Guardian.

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      У мережі найбільшу популярність набрало відео Жоао Педро Мартінеллі Фонсеки, який розповів, що видовище було "захопливим і страшним", особливо, коли один з павуків залетів у машину через відкрите вікно.

      Арахнологи пояснили, насправді павуки розташовуються на гігантській павутині в спробі зловити здобич. А така ситуація досить типова для регіонів зі спекотним кліматом і вологістю. Павуки виду parawixia bistriata є рідкісними соціальними павуками, але павутина, яку вони плетуть, настільки тонка, що її практично неможливо помітити неозброєним оком.

      Дивіться вражаюче відео "дощу" з павуків у Бразилії:

       

      Теги: Світ тварин Бразилія Екологія
      Джерело: 24 Канал
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