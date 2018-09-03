В Британии у здания BBC взорвали авто: фото

Полиция провела контрольный взрыв оранжевого минивэна, припаркованного у здания телерадиокомпании BBC в Лондоне.

Об этом сообщает The Sun.

Читайте также: Терезу Мэй могут лишить премьерского кресла

По информации полиции примерно в 15:15 часов поступило сообщение о подозрительном транспортном средстве у здания Портленд-Плейс. Отмечается, что взрыв был устроен в ходе поиска подозрительных предметов.

Police have just carried out two controlled explosions outside BBC W1. Suspect package. Hallam Street cordoned off. Staff told to keep away from windows. pic.twitter.com/8lTW9F2TtI — Ruth Clegg (@Cleggins82) 3 вересня 2018 р.

Как сообщили, подрыв автомобиля совершил самоходный робот, предназначенный для поиска и обезвреживания взрывных устройств. Отмечается, что на время проведения взрыва сотрудников британской телерадиокомпании попросили не подходить к окнам.

Nipped out for a coffee and can’t seem to get back in again. BBC Broadcasting House surrounded by a police cordon. Don’t know whether to be more worried about the robots, dogs and controlled explosions or the fact that I really have to get back to work soon #GuiltyAccidentalBreak pic.twitter.com/4Ksjlh7bYz — Manveen Rana (@ManveenRana) 3 вересня 2018 р.

Также сообщается, что здание было временно закрыто для входа и выхода.