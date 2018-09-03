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В Британии у здания BBC взорвали авто: фото

17 Читати новину українською
На Портленд-Плейс взорвали авто
На Портленд-Плейс взорвали авто / www.thesun.co.uk

Полиция провела контрольный взрыв оранжевого минивэна, припаркованного у здания телерадиокомпании BBC в Лондоне.

Об этом сообщает The Sun.

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По информации полиции примерно в 15:15 часов поступило сообщение о подозрительном транспортном средстве у здания Портленд-Плейс. Отмечается, что взрыв был устроен в ходе поиска подозрительных предметов.

Как сообщили, подрыв автомобиля совершил самоходный робот, предназначенный для поиска и обезвреживания взрывных устройств. Отмечается, что на время проведения взрыва сотрудников британской телерадиокомпании попросили не подходить к окнам.

Также сообщается, что здание было временно закрыто для входа и выхода.

Теги: Авто Великобритания
Источник: 24 Канал
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