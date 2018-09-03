Терезу Мэй могут лишить премьерского кресла

20 депутатов из Консервативной партии Терезы Мэй присоединились к общественной кампании Stand Up 4 Brexit и выступили против ее плана по выходу Соединенного Королевства из Евросоюза.

Об этом говорится на сайте Times.

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Парламентарии недовольны уступчивостью премьер-министра Великобритании. Среди них – бывшая глава министерства по вопросам международного развития Прити Пател и экс-председатель партии Иан Данкан Смит.

По оценкам экспертов влияние Stand Up 4 Brexit достигло уровня, с помощью которого они могут попытаться лишить Терезу Мэй премьерского кресла на ежегодном съезде Консервативной партии, который начнется в конце этого месяца. Якобы ее место может занять экс-министр иностранных дел Борис Джонсон.



Британский политик Борис Джонсон

Издание Times отмечает, что действительное число сторонников кампании в парламенте может быть значительно выше, однако не все депутаты сообщили о своей позиции.

Цель движения общественной кампании Stand Up 4 Brexit, которая выступает против плана по выходу Соединенного Королевства из Евросоюза, заключается в просмотре плана Мэй, которая якобы готова пойти на очень большие уступки Евросоюзу после "развода". Де-факто, это означает срыв переговоров между Лондоном и Брюсселем, которые находятся на завершающей стадии.

Напомним, премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй заявила, что попытки законодателей сорвать ее план выхода страны из ЕС могут привести к тому, что Brexit придется отменить.

Что такое Brexit?

Это выход Великобритании из состава Европейского Союза. Референдум по членству Великобритании в ЕС состоялся 23 июня 2016. 51,9% граждан, принявших участие в голосовании выразили желание покинуть ЕС, вместо 48,1% избирателей проголосовали за то, чтобы остаться в составе ЕС.