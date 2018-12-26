В британском посольстве тепло поздравили украинцев с грядущими праздниками: видео

Сотрудники посольства Великобритании в Украине записали для украинцев атмосферное видеопоздравление с Новым годом и Рождеством, спев колядку "Добрий вечір тобі, пане господарю".

Пока же готовились к записи, выяснилось, что многие дипломаты играют на разнообразных музыкальных инструментах. Следовательно, в посольстве не только спели, но и сами себе аккомпонировали.

Читайте также: В Виндзорском замке спели "Щедрик": эффектное видео

"После нашего танцевального поздравления ко Дню Независимости, которое очень тепло восприняли украинцы, мы решили показать другие таланты сотрудников дипломатической миссии. Отдавая дань украинским традициям, презентуем наше исполнение известной колядки", – отметили в пресс-службе посольства.

Также амбасадорка Джудит Гоф, которая на видео играет на треугольнике, заметила, что в Великобритании также поют колядки, однако она примкнула к выполнению украинского варианта впервые.

Напомним, в прошлом году украинцы получили от посольства Великобритании не менее яркое поздравление. Тогда придумали использовать в видеообращении эмодзи.