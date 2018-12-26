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      В британском посольстве тепло поздравили украинцев с грядущими праздниками: видео

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      В британском посольстве тепло поздравили украинцев с грядущими праздниками: видео
      / Screenshot

      Сотрудники посольства Великобритании в Украине записали для украинцев атмосферное видеопоздравление с Новым годом и Рождеством, спев колядку "Добрий вечір тобі, пане господарю".

      Пока же готовились к записи, выяснилось, что многие дипломаты играют на разнообразных музыкальных инструментах. Следовательно, в посольстве не только спели, но и сами себе аккомпонировали.

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      "После нашего танцевального поздравления ко Дню Независимости, которое очень тепло восприняли украинцы, мы решили показать другие таланты сотрудников дипломатической миссии. Отдавая дань украинским традициям, презентуем наше исполнение известной колядки", – отметили в пресс-службе посольства.

      Также амбасадорка Джудит Гоф, которая на видео играет на треугольнике, заметила, что в Великобритании также поют колядки, однако она примкнула к выполнению украинского варианта впервые.

       

      Напомним, в прошлом году украинцы получили от посольства Великобритании не менее яркое поздравление. Тогда придумали использовать в видеообращении эмодзи.

       

      Теги: Новости Украины Новогодние праздники Великобритания
      Источник: 24 Канал
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