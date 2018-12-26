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      У британському посольстві тепло привітали українців з прийдешніми святами: відео

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      У британському посольстві тепло привітали українців з прийдешніми святами: відео
      / Screenshot

      Співробітники посольства Великобританії в Україні записали для українців атмосферне відеопривітання з Новим роком та Різдвом, заспівавши колядку "Добрий вечір тобі, пане господарю".

      Поки ж готувались до запису, з'ясувалось, що багато дипломатів грають на різноманітних музичних інструментах. Відтак, у посольстві не тільки заспівали, а ще й самі собі акомпонували.

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      "Після нашого танцювального привітання до Дня Незалежності, яке дуже тепло сприйняли українці, ми вирішили показати інші таланти співробітників дипломатичної місії. Віддаючи шану українським традиціям, презентуємо наше виконання відомої колядки", – зазначили у прес-службі посольства.

      Також амбасадорка Джудіт Гоф, яка на відео грає на трикутнику, зауважила, що у Великій Британії також співають колядки, проте вона долучилася до виконання української варіанту вперше.

      Нагадаємо, минулоріч українці отримали від посольства Великобританії не менш яскраве привітання. Тоді вигадали використати у відеозверненні емодзі. 

       

      Теги: Новини України Новорічні свята Великобританія
      Джерело: 24 Канал
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