У британському посольстві тепло привітали українців з прийдешніми святами: відео

Співробітники посольства Великобританії в Україні записали для українців атмосферне відеопривітання з Новим роком та Різдвом, заспівавши колядку "Добрий вечір тобі, пане господарю".

Поки ж готувались до запису, з'ясувалось, що багато дипломатів грають на різноманітних музичних інструментах. Відтак, у посольстві не тільки заспівали, а ще й самі собі акомпонували.

Читайте також: У Віндзорському замку заспівали "Щедрик": ефектне відео

"Після нашого танцювального привітання до Дня Незалежності, яке дуже тепло сприйняли українці, ми вирішили показати інші таланти співробітників дипломатичної місії. Віддаючи шану українським традиціям, презентуємо наше виконання відомої колядки", – зазначили у прес-службі посольства.

Також амбасадорка Джудіт Гоф, яка на відео грає на трикутнику, зауважила, що у Великій Британії також співають колядки, проте вона долучилася до виконання української варіанту вперше.

Нагадаємо, минулоріч українці отримали від посольства Великобританії не менш яскраве привітання. Тоді вигадали використати у відеозверненні емодзі.