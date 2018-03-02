В Брюсселе из-за непогоды отменили 130 рейсов
В аэропорту столицы Бельгии – Брюсселе – до вечера 2 марта были отменены 130 рейсов из-за снегопадов.
Об этом сообщается в Twitter брюссельского аэропорта.
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"Проверяйте информацию о вашем рейсе онлайн, прежде чем прибыть в аэропорт", – говорится в сообщении.
Аэропорт призывает пассажиров узнавать о ситуации с рейсами у соответствующих авиакомпаний и планировать большой запас времени на путь до аэропорта, так как снег и гололед стали причинами многих аварий на дорогах, и общая протяженность пробок достигла по стране более 500 км.
Причиной отмены рейсов является неспособность взлетных полос принимать самолеты. Ситуация осложняется быстрым обледенением покрытия.
Источник: 24 Канал
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