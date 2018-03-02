В Брюсселе из-за непогоды отменили 130 рейсов

В аэропорту столицы Бельгии – Брюсселе – до вечера 2 марта были отменены 130 рейсов из-за снегопадов.

Об этом сообщается в Twitter брюссельского аэропорта.

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"Проверяйте информацию о вашем рейсе онлайн, прежде чем прибыть в аэропорт", – говорится в сообщении.

Winter operations and deicing in full swing at #brusselsairport. Delays and even cancellations are possible. Check your flight info online before coming to the airport and leave well ahead of your departure time. Contact your airline in case of problems. https://t.co/fiquDbMvUF pic.twitter.com/4Ijzgp3yRk — Brussels Airport (@BrusselsAirport) 2 березня 2018 р.

Аэропорт призывает пассажиров узнавать о ситуации с рейсами у соответствующих авиакомпаний и планировать большой запас времени на путь до аэропорта, так как снег и гололед стали причинами многих аварий на дорогах, и общая протяженность пробок достигла по стране более 500 км.

Причиной отмены рейсов является неспособность взлетных полос принимать самолеты. Ситуация осложняется быстрым обледенением покрытия.