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У Брюсселі через негоду скасували 130 рейсів

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У Брюсселі через негоду скасували 130 рейсів
У Брюсселі через негоду скасували 130 рейсів / Фото з відкритих джерел

В аеропорту столиці Бельгії — Брюсселя — до вечора 2 березня були скасовані 130 рейсів через снігопади.

Про це повідомляється у Twitter брюссельського аеропорту.

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"Перевіряйте інформацію про ваш рейс онлайн, перш ніж прибути в аеропорт", – йдеться у повідомленні.

Аеропорт закликає пасажирів дізнаватися про ситуацію з рейсами у відповідних авіакомпаній і передбачати великий запас часу на шлях до аеропорту, так як сніг і ожеледь стали причинами багатьох аварій на дорогах, і загальна протяжність пробок досягла по країні більше 500 км.

Причиною скасування рейсів є неспроможність злітних смуг приймати літаки. Ситуація ускладнюється швидким обмерзанням покриття.

Теги: авіація Погода Бельгія
Джерело: 24 Канал
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