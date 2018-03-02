У Брюсселі через негоду скасували 130 рейсів
В аеропорту столиці Бельгії — Брюсселя — до вечора 2 березня були скасовані 130 рейсів через снігопади.
Про це повідомляється у Twitter брюссельського аеропорту.
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"Перевіряйте інформацію про ваш рейс онлайн, перш ніж прибути в аеропорт", – йдеться у повідомленні.
Аеропорт закликає пасажирів дізнаватися про ситуацію з рейсами у відповідних авіакомпаній і передбачати великий запас часу на шлях до аеропорту, так як сніг і ожеледь стали причинами багатьох аварій на дорогах, і загальна протяжність пробок досягла по країні більше 500 км.
Причиною скасування рейсів є неспроможність злітних смуг приймати літаки. Ситуація ускладнюється швидким обмерзанням покриття.
Джерело: 24 Канал
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