У Брюсселі через негоду скасували 130 рейсів

В аеропорту столиці Бельгії — Брюсселя — до вечора 2 березня були скасовані 130 рейсів через снігопади.

Про це повідомляється у Twitter брюссельського аеропорту.

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"Перевіряйте інформацію про ваш рейс онлайн, перш ніж прибути в аеропорт", – йдеться у повідомленні.

Winter operations and deicing in full swing at #brusselsairport. Delays and even cancellations are possible. Check your flight info online before coming to the airport and leave well ahead of your departure time. Contact your airline in case of problems. https://t.co/fiquDbMvUF pic.twitter.com/4Ijzgp3yRk — Brussels Airport (@BrusselsAirport) 2 березня 2018 р.

Аеропорт закликає пасажирів дізнаватися про ситуацію з рейсами у відповідних авіакомпаній і передбачати великий запас часу на шлях до аеропорту, так як сніг і ожеледь стали причинами багатьох аварій на дорогах, і загальна протяжність пробок досягла по країні більше 500 км.

Причиною скасування рейсів є неспроможність злітних смуг приймати літаки. Ситуація ускладнюється швидким обмерзанням покриття.