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      В Брюсселе массовые беспорядки: полиция разогнала людей водометом – видео

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      Протести у Брюсселі набирають обертів / AFP

      В столице Бельгии 11 и 12 апреля состоялись массовые акции. По меньшей мере 43 человек арестовали в районе Брюссель – Андерлехт.

      Спалах насильства стався вдень, коли молоді люди почали кидати камінням і шматками скла в поліцейських. Про це повідомляє The Brussels Times.

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      В якийсь момент чоловік у балаклаві зробив три постріли в повітря з пістолета, який він викрав у поліцейського. Для розгону протестувальників поліція застосувала водомети.

      Поліція заявила, що втрутилась не відразу, а коли групи молодих людей почали "озброюватись" камінням із будівельних майданчиків в цьому районі.

      Близько десятої вечора виник новий спалах насильства. Бунтівники закидали камінням поліцейський відділок і розбили вікно. Поліція швидко придушила безлад.

      Що стало причиною сутичок у Брюсселі

      • Безлади розпочалися у відповідь на загибель 19-річного хлопця, який розбився на скутері, намагаючись втекти від поліцейського патруля.
      • Після його смерті почали лунати заклики провести акцію протесту, незважаючи на заборону проведення публічних акцій під час карантину.
      • Родина загиблого хлопця закликає до спокою і наголошує, що жодним чином не несе відповідальності за заклики до протестів. Прокуратура розслідує обставини смерті хлопця.

      Зверніть увагу! Бельгії під час карантину дозволено перебувати на вулицях, але лише в компанії з членом сім'ї або другом і при дотриманні дистанції. Усі масові акції суворо заборонені.

       

      Автор: Эмал Наби
      Теги: Коронавирус COVID-19 Бельгия Протесты столкновения
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