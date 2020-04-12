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      У Брюсселі масові заворушення: поліція розігнала людей водометом – відео

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      Протести у Брюсселі набирають обертів / AFP

      У столиці Бельгії, 11 і 12 квітня, відбулися масові акції. Щонайменше 43 людей заарештували в районі Брюсселя – Андерлехт.

      Спалах насильства стався вдень, коли молоді люди почали кидати камінням і шматками скла в поліцейських. Про це повідомляє The Brussels Times.

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      В якийсь момент чоловік у балаклаві зробив три постріли в повітря з пістолета, який він викрав у поліцейського. Для розгону протестувальників поліція застосувала водомети.

      Поліція заявила, що втрутилась не відразу, а коли групи молодих людей почали "озброюватись" камінням із будівельних майданчиків в цьому районі.

      Близько десятої вечора виник новий спалах насильства. Бунтівники закидали камінням поліцейський відділок і розбили вікно. Поліція швидко придушила безлад.

      Що стало причиною сутичок у Брюсселі

      • Безлади розпочалися у відповідь на загибель 19-річного хлопця, який розбився на скутері, намагаючись втекти від поліцейського патруля.
      • Після його смерті почали лунати заклики провести акцію протесту, незважаючи на заборону проведення публічних акцій під час карантину.
      • Родина загиблого хлопця закликає до спокою і наголошує, що жодним чином не несе відповідальності за заклики до протестів. Прокуратура розслідує обставини смерті хлопця.

      Зверніть увагу! Бельгії під час карантину дозволено перебувати на вулицях, але лише в компанії з членом сім'ї або другом і при дотриманні дистанції. Усі масові акції суворо заборонені.

       

      Автор: Емал Набі
      Теги: Коронавірус COVID-19 Бельгія Протести Сутички
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