У Брюсселі масові заворушення: поліція розігнала людей водометом – відео
У столиці Бельгії, 11 і 12 квітня, відбулися масові акції. Щонайменше 43 людей заарештували в районі Брюсселя – Андерлехт.
Спалах насильства стався вдень, коли молоді люди почали кидати камінням і шматками скла в поліцейських. Про це повідомляє The Brussels Times.
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В якийсь момент чоловік у балаклаві зробив три постріли в повітря з пістолета, який він викрав у поліцейського. Для розгону протестувальників поліція застосувала водомети.
Поліція заявила, що втрутилась не відразу, а коли групи молодих людей почали "озброюватись" камінням із будівельних майданчиків в цьому районі.
Близько десятої вечора виник новий спалах насильства. Бунтівники закидали камінням поліцейський відділок і розбили вікно. Поліція швидко придушила безлад.
Що стало причиною сутичок у Брюсселі
- Безлади розпочалися у відповідь на загибель 19-річного хлопця, який розбився на скутері, намагаючись втекти від поліцейського патруля.
- Після його смерті почали лунати заклики провести акцію протесту, незважаючи на заборону проведення публічних акцій під час карантину.
- Родина загиблого хлопця закликає до спокою і наголошує, що жодним чином не несе відповідальності за заклики до протестів. Прокуратура розслідує обставини смерті хлопця.
Зверніть увагу! Бельгії під час карантину дозволено перебувати на вулицях, але лише в компанії з членом сім'ї або другом і при дотриманні дистанції. Усі масові акції суворо заборонені.
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