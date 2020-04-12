У Брюсселі масові заворушення: поліція розігнала людей водометом – відео

У столиці Бельгії, 11 і 12 квітня, відбулися масові акції. Щонайменше 43 людей заарештували в районі Брюсселя – Андерлехт.

Спалах насильства стався вдень, коли молоді люди почали кидати камінням і шматками скла в поліцейських. Про це повідомляє The Brussels Times.

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В якийсь момент чоловік у балаклаві зробив три постріли в повітря з пістолета, який він викрав у поліцейського. Для розгону протестувальників поліція застосувала водомети.

Поліція заявила, що втрутилась не відразу, а коли групи молодих людей почали "озброюватись" камінням із будівельних майданчиків в цьому районі.

Близько десятої вечора виник новий спалах насильства. Бунтівники закидали камінням поліцейський відділок і розбили вікно. Поліція швидко придушила безлад.

Що стало причиною сутичок у Брюсселі

Безлади розпочалися у відповідь на загибель 19-річного хлопця, який розбився на скутері, намагаючись втекти від поліцейського патруля.

Після його смерті почали лунати заклики провести акцію протесту, незважаючи на заборону проведення публічних акцій під час карантину.

Родина загиблого хлопця закликає до спокою і наголошує, що жодним чином не несе відповідальності за заклики до протестів. Прокуратура розслідує обставини смерті хлопця.

#Belgium: Riots in #Anderlecht after a 19 year old was killed in a police chase Friday evening #Brussels pic.twitter.com/Dnwdc4ObuQ — Lucas Webber (@LucasADWebber) April 11, 2020

Зверніть увагу! Бельгії під час карантину дозволено перебувати на вулицях, але лише в компанії з членом сім'ї або другом і при дотриманні дистанції. Усі масові акції суворо заборонені.