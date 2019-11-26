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      В Брюсселе ограничат скорость движения до 30 километров в час

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      В Брюсселе ограничат скорость движения автомобилей / brusselstimes.com

      В столице Бельгии на всех улицах города можно будет ездить со скоростью не более 30 километров в час. Так местные власти планируют разгрузить город.

      Изменения вступят в силу с 1 января 2021 года и будут распространяться на всю территорию Брюсселя, пишет The Brussels times.

      Брюссель является одним из самых перегруженных автомобилями городов в Европе.

      Ограничение будет действовать на всех улицах города, кроме нескольких центральных магистралей. На них разрешенная скорость составит до 50 километров в час, а в нескольких местах – до 70 километров в час

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      По словам министра по вопросам мобильности Брюсселя Эльке Ван ден Брандт, такое решение приняли, учитывая требования жителей бельгийской столицы. Ожидается, что это поможет разгрузить улицы города, одновременно уменьшив уровень шума и загрязнения.

      О предыдущем опыте Брюсселя

       

      • В сентябре 2018 года ограничение скорости до 30 километров в час начало действовать в одном из районов города – Схарбеке (за исключением нескольких улиц, где было разрешено ездить со скоростью 50 километров в час).
      • Результаты эксперимента показали, что количество несчастных случаев на дорогах в этом районе снизилась на 25-40%.
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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новые правила дорожного движения Транспорт Бельгия
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