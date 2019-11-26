В Брюсселе ограничат скорость движения до 30 километров в час

В столице Бельгии на всех улицах города можно будет ездить со скоростью не более 30 километров в час. Так местные власти планируют разгрузить город.

Изменения вступят в силу с 1 января 2021 года и будут распространяться на всю территорию Брюсселя, пишет The Brussels times.

Брюссель является одним из самых перегруженных автомобилями городов в Европе.

Ограничение будет действовать на всех улицах города, кроме нескольких центральных магистралей. На них разрешенная скорость составит до 50 километров в час, а в нескольких местах – до 70 километров в час

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По словам министра по вопросам мобильности Брюсселя Эльке Ван ден Брандт, такое решение приняли, учитывая требования жителей бельгийской столицы. Ожидается, что это поможет разгрузить улицы города, одновременно уменьшив уровень шума и загрязнения.

О предыдущем опыте Брюсселя