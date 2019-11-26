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      У Брюсселі обмежать швидкість руху до 30 кілометрів за годину

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      У Брюсселі обмежать швидкість руху автівок / brusselstimes.com

      У столиці Бельгії на всіх вулицях міста можна буде їздити зі швидкістю не більше, ніж 30 кілометрів на годину. Так місцева влада планує розвантажити місто.

      Зміни наберуть чинності з 1 січня 2021 року та поширюватимуться на всю територію Брюсселя, пише The Brussels times.

      Брюссель є одним з найбільш перевантажених автомобілями міст в Європі.

      Обмеження діятиме на всіх вулицях міста, крім кількох центральних магістралей. На них дозволена швидкість становитиме до 50 кілометрів на годину, а в декількох місцях – до 70 кілометрів на годину

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      За словами міністерки з питань мобільності Брюсселя Ельке Ван ден Брандт, таке рішення прийняли, зважаючи на вимоги жителів бельгійської столиці. Очікується, що це допоможе розвантажити вулиці міста, водночас зменшивши рівень шуму та забруднення.

      Про попередній досвід Брюсселя

      • У вересні 2018 року обмеження швидкості до 30 кілометрів на годину почало діяти в одному із районів міста – Схарбеку (за винятком кількох вулиць, де було дозволено їздити зі швидкістю 50 кілометрів на годину).
      • Результати експерименту показали, що кількість нещасних випадків на дорогах у цьому районі знизилася на 25-40%.

       

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      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Бельгія Транспорт Нові правила дорожнього руху
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