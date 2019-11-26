У Брюсселі обмежать швидкість руху до 30 кілометрів за годину

У столиці Бельгії на всіх вулицях міста можна буде їздити зі швидкістю не більше, ніж 30 кілометрів на годину. Так місцева влада планує розвантажити місто.

Зміни наберуть чинності з 1 січня 2021 року та поширюватимуться на всю територію Брюсселя, пише The Brussels times.

Брюссель є одним з найбільш перевантажених автомобілями міст в Європі.

Обмеження діятиме на всіх вулицях міста, крім кількох центральних магістралей. На них дозволена швидкість становитиме до 50 кілометрів на годину, а в декількох місцях – до 70 кілометрів на годину

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За словами міністерки з питань мобільності Брюсселя Ельке Ван ден Брандт, таке рішення прийняли, зважаючи на вимоги жителів бельгійської столиці. Очікується, що це допоможе розвантажити вулиці міста, водночас зменшивши рівень шуму та забруднення.

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